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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

بهروز آذر: پیوند فرهنگ با زندگی به تقویت فعالیت‌های فرهنگی کمک می‌کند

بهروز آذر: پیوند فرهنگ با زندگی به تقویت فعالیت‌های فرهنگی کمک می‌کند

اصفهان -معاون رئیس‌جمهور، پیوند عناصر فرهنگی با زندگی روزمره مردم و آینده جامعه را گامی مثبت در مسیر تقویت فعالیت‌های فرهنگی دانست و بر ضرورت استمرار و گسترش این رویکرد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر بعدازظهر سه‌شنبه در جریان بازدید از غرفه حوزه هنری در جشنواره ملی صنایع خلاق «مانوین» در اصفهان، با تأکید بر اهمیت حضور فرهنگ در زندگی روزمره مردم اظهار کرد: هر اقدامی که بتواند عناصر موجود در فرهنگمان را به زندگی مردم و آینده پیوند دهد، گامی مثبت و ارزشمند است.

وی افزود: فرهنگ زمانی می‌تواند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کند که با زندگی مردم ارتباطی مستمر داشته باشد و در شکل‌گیری نگاه نسل‌های آینده نیز اثرگذار باشد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این رویکرد، خاطرنشان کرد: امیدواریم این مسیر هر روز مستحکم‌تر شود و دامنه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با آن گسترش یابد.

بهروزآذر در این بازدید از غرفه حوزه هنری در جشنواره مانوین دیدن کرد؛ رویدادی که با محوریت صنایع خلاق، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و توجه به نقش خلاقیت در توسعه فعالیت‌های فرهنگی فراهم کرده است.

کد مطلب 6976892

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