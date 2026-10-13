دو مدرسه ۱۵ کلاسه با هزینه ۳۲ میلیارد تومان در ملارد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو مدرسه جدید در شهرک لاله ملارد با حضور استاندار تهران و شماری از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد و با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

مدرسه شهید حیدر جلیلوند ۱۵ کلاس درس دارد، زیربنای آن ۱۴۰۰ مترمربع و مساحت زمینش ۴۴۰۰ مترمربع است و ۱۶ میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.

مدرسه شهید محمد اسلامی نیز ۱۵ کلاس، ۱۴۰۰ مترمربع زیربنا و ۳۳۰۰ مترمربع زمین دارد. هزینه ساخت آن هم ۱۶ میلیارد تومان اعلام شده و ساخت آن با کمک هوافضای سپاه پاسداران انجام شده است.

براساس گزارش خبرنگار مهر، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران این دو پروژه را با مشارکت هوافضای سپاه اجرا کرده است.

در این گزارش آمده است که این مدارس به افزایش سرانه فضای آموزشی و کاهش تراکم کلاس‌ها در ملارد کمک خواهند کرد.

در مراسم افتتاح، یاد شهدا گرامی داشته شد و از خانواده‌های شهدا و ایثارگران قدردانی شد.