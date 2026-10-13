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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

دو مدرسه ۱۵ کلاسه با هزینه ۳۲ میلیارد تومان در ملارد افتتاح شد

دو مدرسه ۱۵ کلاسه با هزینه ۳۲ میلیارد تومان در ملارد افتتاح شد

ملارد- دو مدرسه شهید حیدر جلیلوند و شهید محمد اسلامی در شهرک لاله ملارد، همزمان با آغاز سال تحصیلی، با حضور استاندار تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو مدرسه جدید در شهرک لاله ملارد با حضور استاندار تهران و شماری از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد و با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

مدرسه شهید حیدر جلیلوند ۱۵ کلاس درس دارد، زیربنای آن ۱۴۰۰ مترمربع و مساحت زمینش ۴۴۰۰ مترمربع است و ۱۶ میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.

مدرسه شهید محمد اسلامی نیز ۱۵ کلاس، ۱۴۰۰ مترمربع زیربنا و ۳۳۰۰ مترمربع زمین دارد. هزینه ساخت آن هم ۱۶ میلیارد تومان اعلام شده و ساخت آن با کمک هوافضای سپاه پاسداران انجام شده است.

براساس گزارش خبرنگار مهر، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران این دو پروژه را با مشارکت هوافضای سپاه اجرا کرده است.

در این گزارش آمده است که این مدارس به افزایش سرانه فضای آموزشی و کاهش تراکم کلاس‌ها در ملارد کمک خواهند کرد.

در مراسم افتتاح، یاد شهدا گرامی داشته شد و از خانواده‌های شهدا و ایثارگران قدردانی شد.

کد مطلب 6976891

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