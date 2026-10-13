موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تأسیس حزب «وطن من»

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال جاری با ۲۴ مصوبه برگزار شد.

ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، درباره مصوبات این جلسه گفت: با درخواست تأسیس حزب مردمی«وطن من» در گستره جغرافیایی استان تهران موافقت شد.

وی افزود: گزارش برگزاری مجمع عمومی «مجمع ایثارگران» و سه مورد از انجمن‌های اقلیت‌های دینی، شامل «انجمن باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات»، «انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد» و «کانون دانشجویان زرتشتی» نیز به تأیید کمیسیون رسید.

کوثری عنوان کرد: درخواست تغییر گستره فعالیت «حزب خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی» از استانی (تهران) به ملی نیز تأیید شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب همچنین گفت: با درخواست تغییر عنوان «حزب کار و کارگر» به «حزب کارگر» استان تهران موافقت شد.

کوثری افزود: در این جلسه با درخواست تاسیس ۱۷ شعبه استانی احزاب جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی استان خوزستان، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان خوزستان، سازمان معلمان ایران استان خوزستان، جمعیت یاران انقلاب اسلامی استان ایلام، جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی استان ایلام، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران استان ایلام، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان ایلام، جمعیت تحول و پیشرفت ایرانی اسلامی استان همدان، انجمن اسلامی معلمان ایران استان همدان، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی استان همدان، جمعیت یاران انقلاب اسلامی استان البرز، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی استان مرکزی، حزب پیشرو اصلاحات استان کرمانشاه، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی استان آذربایجان شرقی، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی استان آذربایجان شرقی، جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی استان اصفهان و حزب ندای ایرانیان استان خراسان شمالی موافقت شد.





