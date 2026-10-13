به گزارش خبرنگار مهر، اتوپلازای تهران به‌عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ حوزه خریدوفروش خودرو در پایتخت، با هدف گردآوری نمایشگاه‌های تخصصی، عرضه‌کنندگان برندهای مختلف خودرویی و خدمات مرتبط با خودرو در یک مجموعه متمرکز راه‌اندازی شده است. این مجموعه در کیلومتر ۷ جاده مخصوص تهران، مسیر غرب به شرق و نبش خیابان سیامک قرار دارد.

اتوپلازای تهران در زمینی به مساحت حدود ۸۲ هزار مترمربع طراحی شده و ظرفیت پیش‌بینی‌شده آن شامل حدود ۹۰ شوروم تخصصی و پارکینگی با گنجایش تقریبی ۳ هزار خودرو است. تمرکز عرضه‌کنندگان در یک مکان، از اهداف اصلی این پروژه برای تسهیل دسترسی خریداران به خودروهای متنوع، مقایسه محصولات و پیگیری خدمات مرتبط با معاملات خودرویی عنوان شده است.

از خریدوفروش خودرو تا بیمه و تعویض پلاک

امیرپرویز فرزام، مدیر اتوپلازای تهران، در حاشیه بازدید خبرنگاران از این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکل‌گیری ایده راه‌اندازی اتوپلازا اظهار کرد: ایده اولیه این مجموعه از اتواکسپوی تهران شکل گرفت. پس از بررسی دغدغه‌ها و مشکلات متقاضیان خرید خودرو و شرکت‌های فعال در این حوزه، تصمیم گرفتیم مجموعه‌ای یکپارچه طراحی کنیم تا این مسائل تا حد امکان برطرف شود.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت اتوپلازای تهران، فراهم کردن فضایی برای بازدید از خودروهای مختلف و بررسی شرایط فروش آن‌هاست. استقرار شوروم‌های متعدد در این مجموعه به خریداران امکان می‌دهد مشخصات فنی، امکانات، طراحی و قیمت خودروهای مختلف را در یک مکان بررسی و با یکدیگر مقایسه کنند.

فرزام با اشاره به پیش‌بینی خدمات متنوع در این مجموعه ادامه داد: خدمات مرتبط با خریدوفروش خودرو، بیمه، تأمین مالی، انجام معاملات و تعویض پلاک، در کنار امکانات رفاهی، از جمله بخش‌هایی هستند که برای اتوپلازای تهران در نظر گرفته شده‌اند.

مدیر اتوپلازای تهران همچنین از برنامه این مجموعه برای راه‌اندازی یک سوپراپلیکیشن خبر داد و گفت: این اپلیکیشن با هدف تسهیل دسترسی به خدمات خودرویی طراحی شده است تا متقاضیان بتوانند علاوه بر مراجعه حضوری، از طریق بستر دیجیتال نیز به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه خدمات این مجموعه می‌تواند مورد استفاده خانواده‌ها نیز قرار گیرد، افزود: هدف این است که افراد بتوانند خدمات مختلف مرتبط با خودرو را در یک مجموعه دریافت کنند و برای انجام امور خودرویی خود ناچار به مراجعه به مراکز متعدد نباشند.

فرزام با اشاره به برنامه ورود اتوپلازای تهران به حوزه خودروهای کارکرده تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در صنعت خودرو، تلاش ما این است که افراد برای انجام امور خودرویی خود به دانش تخصصی گسترده نیاز نداشته باشند و با استفاده از خدمات کارشناسی و همراهی مجموعه، فرایند خریدوفروش و سایر امور مرتبط با خودرو را ساده‌تر و شفاف‌تر دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اتوپلازای تهران این است که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بیشتری امور مربوط به خودرو را پیگیری کنند و تجربه‌ای یکپارچه از دریافت خدمات خودرویی داشته باشند.

چه برندهایی در اتوپلازای تهران حضور دارند؟

یکی از موضوعات مورد توجه متقاضیان مراجعه به این مجموعه، اطلاع از برندها و شرکت‌های خودرویی مستقر در شوروم‌هاست. با وجود پیش‌بینی حدود ۹۰ واحد تخصصی، فهرست کامل و تأییدشده‌ای از برندهای حاضر و تعداد شوروم‌های فعال در اطلاعات ارائه‌شده در دسترس نیست.

ازاین‌رو، متقاضیان برای اطلاع از مدل‌های موجود، شرایط فروش، قیمت نهایی، وضعیت گارانتی و خدمات پس از فروش باید پیش از مراجعه، اطلاعات را از شوروم یا عرضه‌کننده موردنظر دریافت کنند.

امیرحسین افراسیابی‌پور، معاون استراتژی و کسب‌وکار اتوپلازای تهران، نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این مجموعه اظهار کرد: اتوپلازای تهران قرار است به مقصدی برای علاقه‌مندان به خودرو و متقاضیان خرید خودروهای صفر و کارکرده تبدیل شود؛ مجموعه‌ای که در آن، فرایندهای مرتبط با انتخاب، مقایسه و خرید خودرو و بخشی از خدمات پس از فروش در محدوده‌ای متمرکز ارائه شود.

وی افزود: در اتوپلازای تهران تلاش شده است مراحل مورد نیاز برای خرید خودرو، از بازدید و مقایسه گزینه‌های مختلف تا انجام امور ثبتی، شماره‌گذاری و تعویض پلاک، در همین مجموعه قابل پیگیری باشد. همچنین ارائه خدمات پس از فروش، از جمله صافکاری و سایر خدمات مرتبط با خودرو، برای این محدوده پیش‌بینی شده است.

افراسیابی‌پور با اشاره به رویکرد این مجموعه در حوزه سبک زندگی گفت: راهبرد اتوپلازای تهران صرفاً به عرضه خودرو محدود نمی‌شود و امکانات رفاهی جانبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است تا مراجعه‌کنندگان در کنار بازدید و مقایسه خودروها، بتوانند از سایر امکانات مجموعه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اتوپلازای تهران متعلق به گروه ایران‌نوین است، درباره شیوه فعالیت شوروم‌ها توضیح داد: برنامه این است که نمایندگی برندهای خودرویی در مجموعه مستقر شوند، اما مدیریت شوروم‌ها و نظارت بر فعالیت آن‌ها بر عهده اتوپلازا باشد. بر این اساس، رویکرد مجموعه صرفاً اجاره فضا به برندها نیست و قرار است با جذب نمایندگی‌ها و استقرار کارشناسان، بر نحوه ارائه خدمات نیز نظارت شود.

معاون استراتژی و کسب‌وکار اتوپلازای تهران ادامه داد: مذاکرات برای همکاری با نمایندگی‌های مختلف در حال انجام است و گروه ایران‌نوین نیز در حوزه واردات خودرو فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند.

افراسیابی‌پور با اشاره به برنامه اتوپلازای تهران برای تسهیل معاملات خودروهای کارکرده اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند خودروی کارکرده خود را برای قیمت‌گذاری و فروش به این مجموعه بیاورند و در صورت تمایل، خودروی دیگری خریداری کنند. همچنین امکان بررسی گزینه‌های خرید خودروی صفر نیز برای مشتریان فراهم خواهد بود.

وی افزود: تأمین مالی و لیزینگ از طریق بانک‌های عامل نیز از جمله خدماتی است که برای تسهیل خرید خودرو در نظر گرفته شده است. هدف این است که مشتریان با توجه به شرایط اقتصادی و توان مالی خود، گزینه مناسب را انتخاب کنند و فرایند خرید برای آن‌ها ساده‌تر شود.

ایجاد مرکز رسانه‌ای و تولید محتوای خودرویی

افراسیابی‌پور با اشاره به پیش‌بینی یک مرکز رسانه‌ای و تولید محتوا در اتوپلازای تهران اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این مجموعه، ایجاد فضایی تخصصی برای خبرنگاران، اصحاب رسانه، اینفلوئنسرها و فعالان حوزه تولید محتوای خودرویی است تا بتوانند از امکانات حرفه‌ای برای پوشش رویدادها و معرفی محصولات استفاده کنند.

وی افزود: امکاناتی از جمله فضای عکاسی حرفه‌ای، محل انجام مصاحبه، ضبط پادکست و برگزاری نشست‌های خبری و مراسم معرفی محصولات در این مرکز پیش‌بینی شده است. همچنین برندهایی که قصد رونمایی از محصولات جدید خود را دارند، می‌توانند از ظرفیت‌های این مجموعه برای معرفی محصولاتشان استفاده کنند.

معاون استراتژی و کسب‌وکار اتوپلازای تهران با اشاره به امکان پخش زنده رویدادها و ایجاد ارتباط مستقیم با برندها و واردکنندگان خودرو ادامه داد: این مجموعه علاوه بر ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان (B2C)، بستری برای توسعه ارتباطات تجاری میان کسب‌وکارها (B2B) نیز خواهد بود.

به گفته وی، ایجاد این مرکز رسانه‌ای در کنار شوروم‌ها و امکانات برگزاری رویداد می‌تواند زمینه تعامل بیشتر برندهای خودرویی با رسانه‌ها، تولیدکنندگان محتوا و فعالان بازار را فراهم کند.

افراسیابی‌پور با اشاره به برنامه‌های این مجموعه در حوزه رویدادها و امکانات رفاهی اظهار کرد: اتوپلازای تهران صرفاً به عرضه خودرو محدود نخواهد بود و تلاش شده است فضایی برای حضور خانواده‌ها، علاقه‌مندان به خودرو و فعالان این صنعت فراهم شود.

سوپراپلیکیشن اتوپلازا؛ از سوابق خودرو تا خریدوفروش دیجیتال

متمرکز شدن عرضه‌کنندگان خودرو در یک مجموعه می‌تواند امکان مقایسه پیشنهادهای فروش و کاهش نیاز به مراجعه به نقاط مختلف شهر را برای خریداران فراهم کند.

معظمی، معاون دیجیتال گروه ایران‌نوین، در جمع خبرنگاران از برنامه رونمایی و توسعه سوپراپلیکیشن خدمات خودرویی هم‌زمان با معرفی شوروم‌ها و مجموعه اتوپلازای تهران خبر داد و گفت: این اپلیکیشن با هدف ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال خودرویی طراحی شده است و قرار است مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز کاربران، از خریدوفروش خودرو تا نگهداری، معاوضه و لیزینگ را پوشش دهد.

وی افزود: این سوپراپلیکیشن قرار است به‌عنوان شناسنامه دیجیتال خودرو عمل کند و اطلاعات مربوط به تاریخچه خودرو، از جمله سرویس‌های دوره‌ای، تعمیرات، سوابق خریدوفروش، استعلام‌ها و خلافی را ثبت کند. چنین قابلیتی می‌تواند با افزایش شفافیت اطلاعات، به تقویت اعتماد میان خریدار و فروشنده کمک کند.

معاون دیجیتال گروه ایران‌نوین درباره هزینه استفاده از خدمات این اپلیکیشن اظهار کرد: خدماتی که مستلزم پرداخت هزینه‌های دولتی، از جمله عوارض، هستند، با پرداخت هزینه مربوطه ارائه می‌شوند؛ اما سایر خدمات اپلیکیشن به‌صورت رایگان در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت.

معظمی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این طرح، فراهم کردن امکان خریدوفروش خودرو با اطمینان بیشتر و دسترسی شفاف به جزئیات هزینه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که متقاضی بتواند پیش از انجام معامله، اطلاعات و هزینه‌های مرتبط را بررسی کند.

وی با اشاره به امکان عرضه خودرو در این پلتفرم گفت: کاربران می‌توانند خودروهای موجود در شوروم‌های اتوپلازا را از طریق این بستر خریداری کنند. همچنین افرادی که قصد فروش خودروی خود را دارند، می‌توانند خودرو را در سامانه عرضه کنند تا پس از کارشناسی، امکان معامله آن فراهم شود. خرید خودرو نیز بر اساس شرایط پیش‌بینی‌شده، به‌صورت نقدی یا اقساطی امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون دیجیتال گروه ایران‌نوین درباره زمان بهره‌برداری از تمام امکانات اپلیکیشن تصریح کرد: بخشی از خدمات در حال حاضر قابل استفاده است و پیش‌بینی می‌کنیم تمام سرویس‌های آن تا دو هفته آینده در دسترس کاربران قرار گیرد.

معظمی با اشاره به قابلیت‌های هوش مصنوعی این سوپراپلیکیشن اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم خدمات خودرویی را در یک بستر یکپارچه گردآوری کنیم. یکی از قابلیت‌های این سامانه، پیشنهاد خودرو متناسب با بودجه و اطلاعاتی است که کاربر وارد می‌کند. این اپلیکیشن از ۱۹ عامل هوش مصنوعی بهره می‌برد که با استفاده از داده‌های موجود، اطلاعات و پیشنهادهای متناسب با نیاز متقاضی را ارائه می‌کنند.

همچنین بر اساس توضیحات ارائه‌شده، برگزاری مراسم رونمایی از محصولات جدید، نمایشگاه‌های فصلی و رویدادهای مرتبط با خودرو از جمله برنامه‌های مورد توجه این مجموعه است. همچنین امکاناتی مانند رستوران، فودکورت، فضای بازی کودکان و فضاهای باز برای استفاده مراجعه‌کنندگان پیش‌بینی شده است. ایجاد مسیر سلامت و امکانات مرتبط با تندرستی نیز از جمله برنامه‌هایی است که برای توسعه ظرفیت‌های رفاهی مجموعه مطرح شده است.

تمرکز این امکانات در کنار شوروم‌ها و خدمات خودرویی، بخشی از رویکرد اتوپلازای تهران برای تبدیل شدن به مقصدی برای بازدید، خریدوفروش خودرو و حضور در رویدادهای مرتبط با این صنعت عنوان شده است.

اتوپلازا و چشم‌انداز بازار خودرو

راه‌اندازی مجموعه‌های متمرکز خودرویی می‌تواند شیوه دسترسی مشتریان به عرضه‌کنندگان و خدمات مرتبط با خودرو را تغییر دهد. اتوپلازای تهران نیز با تکیه بر مقیاس پروژه، پیش‌بینی حضور حدود ۹۰ شوروم و توسعه خدمات حضوری و دیجیتال، در پی ایجاد فضایی برای بازدید، مقایسه و پیگیری فرایند خرید خودرو در غرب پایتخت است.

اتوپلازای تهران در کیلومتر ۷ جاده مخصوص تهران، مسیر غرب به شرق و نبش خیابان سیامک قرار دارد. این مجموعه در زمینی به مساحت حدود ۸۲ هزار مترمربع طراحی شده و ظرفیت پیش‌بینی‌شده آن شامل نزدیک به ۹۰ شوروم تخصصی و پارکینگی با گنجایش تقریبی ۳ هزار خودرو است.