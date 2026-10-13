هشدار عربستان برای تخلیه محوطه شرکت نفت یمن در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ ائتلاف سعودی با صدور بیانیه‌ای از غیرنظامیان یمنی خواست برای حفظ جان خود، محوطه شرکت نفت یمن- ایستگاه مرکزی الصباحه در صنعا را تخلیه کنند.

ائتلاف سعودی پیشتر مدعی شده بود که پیام هشدار آمیزی را برای غیرنظامیان به منظور تخلیه یک منطقه در صنعا پایتخت یمن صادر خواهد کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم به هشدار تخلیه ائتلاف سعودی به منظور انجام عملیات ویژه در صنعا واکنش نشان داد.

سرتیپ یحیی سریع با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن به دشمن سعودی هشدار می دهد که که هر گونه حمله به صنعا با پاسخ سخت و دردناک در ریاض رو به رو خواهد شد.