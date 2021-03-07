به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر عنوان، مجموعه داستان کوتاه «تهران، قلهک، کوچه آفتاب» نوشته محدثه واعظی‌پور به‌تازگی توسط نشر «عنوان» وارد بازار شده است. این‌کتاب یکی از عناوین مجموعه «نقره‌فام» است که زیرنظر فرهاد قائمیان منتشر می‌شود.

محدثه واعظی‌پور نویسنده این‌کتاب، خبرنگار و روزنامه‌نگار است که کار خود را از سال ۷۹ در رسانه‌های سینمایی آغاز کرد. او همکاری با مجلاتی چون فیلم، فیلم‌نگار و روزنامه‌هایی چون اعتماد، بهار، همشهری، ایران و ... را در کارنامه دارد.

مجموعه‌داستان «تهران، قلهک، کوچه آفتاب» دربرگیرنده ۸ داستان کوتاه با عناوین «بام تهران»، «بهجت آباد»، «بزرگراه همت»، «خیابان بهار»، «قلهک»، «میدان خراسان»، «میدان فردوسی» و «میرداماد» است که موضوعات تهران، عشق و فقدان خط واصل آن‌ها هستند.

این‌کتاب با ۶۸ صفحه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.