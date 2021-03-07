به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت حوزه علمیه استان تهران با همکاری مدرسه علمیه مروی سلسله نشست‌های گفتمان علمی انقلاب اسلامی را برگزار می‌کند.

بنابراین گزارش موضوع این سلسله نشست‌ها «منظومه فکری حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» است که در آن حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه به سخنرانی خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این نشست علمی دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ است که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک www.howzehmarvi.ir/live و heyatonline.ir/heyat/۳۰۰۱ در این نشست به صورت مجازی شرکت داشته باشند.

گفتنی است به طلابی که در این برنامه حضور و مشارکت داشته باشند امتیازات پژوهشی تعلق می‌گیرد.