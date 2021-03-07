رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «عصرهای کریسکان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، امین مرادی اظهار کرد: در راستای پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی دفتر نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «عصرهای کریسکان» خاطرات امیر سعیدزاده به قلم کیانوش گلزار راغب دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۹ در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج رونمایی می‌شود.

وی گفت: در این مراسم میهمانان عالی رتبه کشوری و لشکری از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری و میهمانانی از استان‌های همجوار و مسئولین استانی حضور خواهند داشت.

رئیس حوزه هنری استان کردستان تصریح کرد: در این مراسم همچنین از ترجمه کردی این کتاب تولیدی از انتشارات سوره مهر حوزه هنری رونمایی به عمل می‌آید.

مرادی افزود: کتاب «عصرهای کریسکان» خاطرات آقای امیر سعیدزاده (سعید سردشتی) از فعالیت‌های دوران پیش از انقلاب و مجاهدت‌های دفاع مقدس تا رنج‌های اسارت در زندان‌های کومله و دموکرات است که به‌قلم کیانوش گلزار راغب تدوین و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از این مراسم نیز رئیس حوزه هنری کشور با نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان و همکاران حوزه هنری دیدار و گفتگو خواهند داشت.

مرادی افزود: این مراسم به‌صورت زنده از سایت و صفحات پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در شبکه‌های اجتماعی و همچنین شبکه‌های مختلف سیما پخش خواهد شد.