به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضا، یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی در این دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد با مراکز آموزشی که رعایت ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی را نکردهاند از طریق قانونی پیگیری و دانشگاه از ابزارهای قانونی حوزههای نظارت و آموزشی استفاده کند.
همچنین وضعیت تعدادی از مراکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر مورد بررسی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب حقوقی و قانونی موضوع، تصمیمگیری شد.
در ادامه گزارش از اقدامات و پیگیریهای انجام شده در راستای مصوبه جلسه گذشته این کمیته در خصوص اجرای دورههای آموزشی علمی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد، ارائه و اجرای مجدد این دورههای آموزشی به صورت محدود و برای مراکز آموزش علمی کاربردی شاخص و دارای محیط کار فعال در بخش صنعت، که سابقه حسن اجرای این دورهها را دارند، مورد موافقت قرار گرفت.
سپس ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده به منظور توسعه دورههای آموزشی علمی کاربردی کوتاهمدت در سال گذشته، موضوع پذیرش دانشجو به شیوه پودمانی با قابلیت تجمیع به دورههای رسمی مقطعدار کاردانی و کارشناسی مطابق برنامهدرسی مصوب شورای برنامهریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورد تائید قرار گرفت.
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