جنگ ۳ کشور آفریقایی بر سر منابع آبی/ زندگی ۲۰ میلیون نفر در خطر

خبرگزاری مهر ، گروه بین الملل- فرزاد فرهاد توسکی: سد النهضه در نزدیکی مرز اتیوپی با سودان ساخته شده است. تاکنون چندین دور از مذاکرات میان مصر و سودان و اتیوپی بر سر آبگیری سد النهضه بدون دستیابی به هیچگونه نتیجه‌ای پایان یافته است. اتیوپی در مرحله نخست، آب‌گیری این سد را به حجم ۴.۹ میلیارد متر مکعب به اتمام رساند.

سودان، مصر و اتیوپی نزدیک به یک دهه است که در مورد مدیریت و پر کردن مخزن سد النهضه که آدیس آبابا بر رود نیل می‌سازد در حال مذاکره هستند اما تاکنون توافقی بین طرفین حاصل نشده است.

این پروژه که در سال ۲۰۱۱ به بهره برداری رسید در صورت تکمیل بزرگترین تأسیسات برق آبی در آفریقا خواهد بود. دو کشور پایین دست یعنی سودان و مصر از اینکه این سد تأسیسات آنها را تهدید کند هراس دارند دو کشور پایین دست یعنی سودان و مصر از اینکه این سد تأسیسات آنها را تهدید کند هراس دارند .

سودان هشدار داد که برنامه اتیوپی برای شروع مرحله دوم آب گیری سد النهضه تهدید مستقیم امنیت ملی این کشور است.

خطر بیخ گوش سودان

مریم الصادق المهدی وزیر خارجه سودان اعلام کرد: شروع مرحله دوم آبگیری سد النهضه همه ما را در معرض خطر قرار می‌دهد اما خطر بیخ گوش سودان است. درست است که مصر با چالشهایی در زمینه امنیت آبی خود روبرو است اما سودان به طور مستقیم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و با شروع مرحله دوم آبگیری سد، از عطش شدید رنج خواهد برد و زندگی بیست میلیون سودانی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

وی گفت: خارطوم و قاهره درباره هماهنگی مواضع توافق کردند و اینکه تحرک دیپلماتی گسترده در سطح آفریقا انجام خواهند داد و درباره اقدامات یکجانبه و خطرات آن هشدار می‌دهند و سران آفریقا را در جریان این خطر قرار خواهند گرفت. همچنین رایزنی‌های بین المللی در این زمینه انجام خواهد شد.

وزیر خارجه سودان اعلام کرد: ما گزینه‌های دیگری هم داریم که در صورتی که اتیوپی اصرار بر آبگیری مرحله دوم به صورت یکجانبه کند آنرا به اجرا در خواهیم آورد ما گزینه‌های دیگری هم داریم که در صورتی که اتیوپی اصرار بر آبگیری مرحله دوم به صورت یکجانبه کند آنرا به اجرا در خواهیم آورد .

بر همین اساس «یاسر عباس» وزیر منابع آبی سودان هم گفت: اگر دومین آبگیری سد النهضه در ژوئیه سال آینده به پایان برسد این تهدید مستقیم برای امنیت ملی ما است. این موضوع نیمی از جمعیت ساکن در سودان مرکزی را از نظر آبیاری پروژه‌های کشاورزی و تولید برق از سدهای «رصیرص» و «مروی» تهدید خواهد کرد. در صورت عدم توافق الزام آور در مورد مقدار آب جاری از سد النهضه و تبادل اطلاعات روزانه بهره برداری از سد رصیرص غیرممکن خواهد بود.

وی افزود: در صورت عدم توافق سد مروی ۳۰ درصد از انرژی الکتریکی تولید شده خود را از دست خواهد داد که بر ایستگاه‌های آب آشامیدنی تأثیر منفی می‌گذارد.

احمد المفتی عضو سابق هیأت مذاکره کننده سودان در مذاکرات مربوط به سد النهضه تاکید کرد: اراضی که سد در آن احداث شده است، متعلق به سودان است. سودان به موجب توافق ترسیم مرزی در سال ۱۹۰۲ به این شرط اراضی را به اتیوپی داده است که سدی بر روی نیل آبی بدون موافقت خارطوم احداث نشوداراضی که سد در آن احداث شده است، متعلق به سودان است. سودان به موجب توافق ترسیم مرزی در سال ۱۹۰۲ به این شرط اراضی را به اتیوپی داده است که سدی بر روی نیل آبی بدون موافقت خارطوم احداث نشود. اتیوپی به این توافق پایبند نبوده است و به سدسازی روی آورده است و به جدول زمانی برای آبگیری اصرار دارد که زندگی بیست میلیون یعنی نیمی از مردم سودان را با خطر گرسنگی روبرو می‌کند.بیش ازپنج میلیون خانواده مصری و نیز مشکلات زیست محیطی و اقتصادی را هم باید بدان افزود».

مصر و رودی حیاتی به نام نیل

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم در این باره اعلام کرد: رود نیل برای مصر حیاتی است و اختلافات با اتیوپی بر سر ساخت النهضه بسیار طولانی شده است. لازم است تا یک راه حل عادلانه در آبگیری سد النهضه و بهره برداری از آن تعریف شود به طوریکه از منافع مصر، اتیوپی و سودان نیز محافظت شود.

رأی الیوم در مطلبی با اشاره به کشمکش مصر، سودان و اتیوپی درباره سد النهضه آورده است: مصر و سودان چهار ماه تا مرحله سوم آبگیری سد النهضه اتیوپی فرصت دارند تا اقدامات لازم دیپلماتیک یا نظامی را برای ممانعت از این اقدام اتیوپی که به مثابه تهدیدی خطرناک برای این دو کشور است، به عمل آورند. همه راهکارها و میانجی گری های دیپلماتیکی که مطرح شده است اعم از سوی آمریکا یا صندوق بین المللی پول و اتحادیه آفریقا به سبب مخالفت اتیوپی با شکست روبرو شده است. دولت آبی احمد به دنبال وقت کشی است و با هرگونه امتیاز دهی مخالفت می ورزد. آدیس آبابا مخالف راهکاری است که حقوق آبی مصر و سودان را حفظ کند و اعلام کرده است که با توافق یا بی توافق مرحله دوم آبگیری سد را آغاز خواهد کرد.

روی آوردن به گزینه نظامی قوت یافته است

این رسانه می‌نویسد: گرچه مقامات مصری سکوت کرده اند و موضع گیری رسانه‌ای درباره به کارگیری زور نمی‌کنند اما منابع نزدیک به سیاست گذاران در قاهره تاکید کرده اند که این سکوت بدان مفهوم نیست که سناریو و طرح ویژه نظامی در صورتی که راهکار سیاسی جواب ندهند، در کار نیست.

این رسانه آورده است: این سد ۲۵ کیلومتر بیشتر با مرز سودان فاصله ندارد یعنی در تیررس توپخانه و راکت‌ها قرار دارد و اگر مصر و سودان به گزینه نظامی روی آورند احتمال ویرانی سد وجود دارد این سد ۲۵ کیلومتر بیشتر با مرز سودان فاصله ندارد یعنی در تیررس توپخانه و راکت‌ها قرار دارد و اگر مصر و سودان به گزینه نظامی روی آورند احتمال ویرانی سد وجود دارد و این در صورتی است که رهبران سیاسی دو کشور چنین تصمیمی اتخاذ کنند.

رأی الیوم گزارش داد: اسرائیل در ورای تصمیمات و لجاجت آبی احمد است. مخالفت وی با راهکارهای مسالمت آمیز و استقرار سامانه موشکی جدید حامی سد النهضه با تحریک رژیم صهیونیستی است زیرا تل آویو خواستار ثبات مصر و سودان نیست.

این رسانه می‌نویسد: مقامات سودان این به باور رسیده اند که آبگیری سد از سوی اتیوپی نابود کننده سد الرصراص سودان و گرسنگی ۲۰ سودانی و نابودی بیشتر پروژه‌های آبی سودان است.

رأی الیوم آورده است: نرمش رهبران مصر در پرونده لیبی همگی در راستای آمادگی برای بحران بزرگی به نام سد النهضه است به ویژه که همه راهکارهای سیاسی به بن بست خورده است. ائتلاف بندی‌های نظامی در هفته‌های آتی در کار خواهد بود.