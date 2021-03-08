رعایت اصل بی طرفی اولویت اصلی برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در ری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر دوشنبه در آئین کاشت ۲۰ هزار اصله نهال در شهر قیام دشت که به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری برگزار شد اظهار داشت: در شهرستان ری بیشترین اراضی ملی قرار دارد که ضرورت دارد در حوزه تقویت زیرساخت‌های حفظ منابع طبیعی و محیط زیست این شهرستان تلاش شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر با افزایش سرانه فضای سبز در شهرستان ری کارهای خوبی در خصوص محیط زیست صورت گرفته به نحوی که در سال جاری ۲ بوستان در شهرستان ری افتتاح شد که یکی از آنها توسط شرکت نفتی در راستای بهبود شرایط زیست محیطی اجرا شد.

فرماندار ویژه ری گفت: علی رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش سرانه‌های فضای سبز در شهرها و روستاها، بایستی برای واحدهای تولیدی موجود در شهرستان ری که مشکلات محیطی زیستی دارند یک برنامه بلند مدت تدوین و اجرا شود.

معاون استاندار تهرانت عنوان داشت: شهرستان ری به دلیل نزدیکی به پایتخت، به عنوان اولویت سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع و واحدهای تولیدی قرار گرفته و در این خصوص رعایت پیوست‌های زیست محیطی و تحقق سرانه‌های فضای سبز مهمترین اولویت در بارگذاری‌های شهرستان ری است که به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی بیان داشت: موضوع اشتغال از دغدغه‌های اساسی در شهرستان ری است و تا کنون در این شهرستان بیش از ۱۴۰ درصد اشتغال محقق شده اما با هرگونه بارگذاری که مسائل زیست محیطی و سرانه‌های فضای سبز در آن در نظر گرفته نشده باشد مخالفت می‌شود.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مردمی با نظارت قانونمند و تصمیم‌گیری در امور شهر و روستا می‌تواند نقش مهمی در توسعه و دستیابی به اهداف حقوق شهروندی و افزایش رضایت عمومی داشته باشد.

توکلی کجانی گفت: یکی از عوامل توسعه و پیشرفت در شهرها و روستاها حضور افراد اصلح، دلسوز، متخصص و متعهد در عرصه‌های مدیریت است که می‌توان در انتخابات شوراهای اسلامی این موضوع با انتخاب اینگونه افراد محقق شود.

وی بیان داشت: در برگزاری انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ در انتخابات شهرستان ری رعایت اصل بی طرفی به عنوان یک رویکرد و اولویت قرار دارد و هدف تمامی مجریان برگزاری انتخابات در این شهرستان پرهیز از هرگونه جانبداری است تا انتخاباتی سالم و در سایه امنیت کامل برگزار شود.

معاون استاندار تهران در ادامه بیان داشت: یکی از راه‌های هدایت شوراها به یک جایگاه مناسب در نظام سیاسی و اجتماعی کشور، توجه به امر آموزش قانون و آشنایی بیشتر با شرح وظایف و اختیارات آنان است که در این زمینه باید توجه لازم صورت بگیرد.