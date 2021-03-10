به گزارش خبرنگار مهر، به همت بنیاد قرآن، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، خبرگزاری ایکنا و مرکز بررسی های اسلامی، نشست تخصصی اندیشه تقریب، بزرگداشت اندیشمند فرزانه آیت الله استاد سید هادی خسروشاهی با حضور روحانیت معظم، فرهیختگان و محققین گرامی فردا برگزار می‌شود.

در این نشست بعد از خیر مقدم حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده آیت الله سیدمحمد قائم مقامی، حجت الاسلام والمسلمین بی آزار شیرازی، محسن مسچی

معاون ایران، فرهنگی و امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ماموستا عزیز بابایی امام جمعه و جماعت مسجد اهل سنت صادقیه تهران به ارائه سخن می پردازند.

همچنین این مراسم همراه با رونمایی کتاب: از نیمروز تا امروز درباره تاریخ رجل مذهبی و سیاسی سیستان آیت الله العظمی سید علی سیستانی است که توسط امیر میر

نماینده پیشین مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

این مراسم پنج شنبه ۲۱ اسفندماه همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در پاسداران، خیابان گلنبی، خیابان ناطق نوری، بوستان کتاب، طبقه ۳ برپا می شود.