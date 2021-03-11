نخستین نشست مشورتی آمریکا-اسرائیل با محوریت مسائل ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، نخستین نشست مشورتی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به منظور هماهنگسازی سیاستها در خصوص ایران و مسائل منطقهای روز پنج شنبه با حضور مقامهای ارشد امنیتی دو طرف برگزار شد.
«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «مئیر بن شابات» مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به طور مشترک ریاست این نشست را با عنوان «کارگروه رایزنیهای راهبردی آمریکا- اسرائیل» برعهده داشتند. گفته میشود که سالیوان پیش از این نشست که به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با همتای اسرائیلی خود برای مدت زمانی طولانی گفتگو کرد.
«امیلی هورن»، سخنگوی تیم امنیت ملی کاخ سفید در بیانیهای گفت که «دو طرف به تبادلنظر پیرامون مسائل مورد توجه و نگرانی خود در منطقه از جمله ایران پرداخته و عزم مشترک خود را برای مقابله با چالشها و تهدیدهای فراروی منطقه ابراز کردند».
گفتنی است که روزنامه نیویورک تایمز برگزاری این نشست را بخشی از تلاش دولت «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا برای فرونشاندن خشم تلآویو از بازگشت احتمالی واشنگتن به برجام تعبیر کرده است؛ بازگشتی که کاخ سفید به رغم وعدهها و لفاظیهای فراوان هنوز هیچ گام عملی برای آن برنداشته است.
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