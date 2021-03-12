انفجار یک دستگاه کامیون حامل صدها کپسول خانگی در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست نیوز، منابع خبری مصری اعلام کردند که یک دستگاه کامیون حامل ۴۰۰ کپسول گاز خانگی در استان اسیوط مصر منفجر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها در این انفجار که علت آن هنوز مشخص نیست، تمام ۴۰۰ کپسول گاز منفجر شدند. یک مقام در استانداری اسیوط علت این حادثه را سهل‌انگاری راننده دانسته که در نیمه شب خودرو وی دچار مشکل فنی شده و برای تأمین نور جهت تعمیر کامیون، آتش روشن کرده و آتش به خودرو رسیده است. این انفجار باعث ایجاد صدای مهیب انفجارهای پی در پی وحشت ساکنان مناطق اطراف شده است. استاندار اسیوط در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آتش‌نشانی با حضور فوری در محل حادثه توانسته‌اند آتش را مهار کنند. به گفته وی این حادثه هیچ تلفات جانی در بر نداشته است. او همچنین تأکید کرده که تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه آغاز شده است.