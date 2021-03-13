آمریکا درصدد همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا بر سر ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد که دولت این کشور خواستار همکاری نزدیکتر با شرکای بینالمللی خود از جمله اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی برای صدور دموکراسی به کشور ونزوئلا است.
پرایس در نشست خبری روزانه خود مدعی شد: «ایالات متحده به فعالیت از طریق تمام راههای مناسب برای پشتیبانی از مردم ونزوئلا و پشتیبانی از خواست و آرزوی آنان برای دموکراسی و حقوق بشر ادامه خواهد داد. ما مشتاقانه خواهان تقویت هماهنگی با شرکای بینالمللی خود هستیم. و در شرایطی که ما در مسیر انتقال صلحآمیز و دموکراتیک در ونزوئلا فعالیت میکنیم، این شرکا شامل اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی، گروه لیما، گروه تماس و سایرین میشود».
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود که در حال حاضر تصدیق «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور کنونی ونزوئلا به عنوان یک دیکتاتور دغدغه واشنگتن برای بازنگری در سیاست خارجی آمریکا نیست.
گفتنی است، ایالات متحده آمریکا نیکلاس مادورو را به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت نمیشناسد و در مقابل از «خوان گوایدو» رهبر مخالفان حمایت کرده و از طریق وضع تحریمها و اعمال فشارهای دیپلماتیک برای برگزاری انتخابات به اصطلاح «آزاد و عادلانه» در ونزوئلا، در تلاش برای تغییر معادلات قدرت در این کشور آمریکای لاتین است.
این در حالی است که مادورو گوایدو و ایالات متحده را به همکاری برای سرنگونی دولت کاراکاس و غارت ذخایر نفت و گاز ونزوئلا متهم میکند.
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