به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آئین افتتاح چهارمین سایت ۵G همراه اول صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در مجموعه باغ کتاب تهران با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل همراه اول، جلالی مدیرعامل باغ کتاب تهران، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و جمعی از اصحاب رسانه و مدیران حوزه ارتباطات کشور برگزار شد.
سرمایه گذاری ۱۱ هزار میلیارد ریالی همراه اول برای تأمین ۱۳ هزار آنتن بومی
اخوان بهابادی در این مراسم ضمن خیرمقدم به نایب رئیس مجلس با بیان اینکه «همراه اول» نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور است، اظهار کرد: امروز ۱۰۰ میلیون سیمکارت دست مردم شریف کشورمان داریم و نخستین اپراتوری هستیم که در HLR به این رکورد رسیدیم؛ این تعداد سیمکارت که از تعداد جمعیت کشور نیز بیشتر است، به غیر از گوشی مشترکان بعضاً در دستگاههای مختلف استفاده و بکار گرفته میشود.
مدیرعامل همراه اول در ادامه گفت: پیش بینی میشود همپای توسعه اینترنت اشیا، در سالهای آینده تعداد اشیای متصل به شبکه بسیار بیشتر از انسانها شود؛ بهعنوان مثال مقوله هوشمندسازی کنتورها که چندین سال است توسط همراه اول در دستور کار اجرا قرار گرفته یک نمونه در حال تسری به سایر بخشها و صنایع است که استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی اقتصادی را به ارمغان میآورد.
وی اشارهای به حضور فعال و پایکار همراه اول در متن شیوع کرونا داشت و اذعان کرد: علاوه بر اینکه در سالجاری بهعلت شیوع کرونا میزان مصرف اینترنت مردم بسیار زیاد شد که ظرفیتهای آن را فراهم کردیم، همراه اول شانههایش را زیر بار پروژه بزرگ حوزه مدارس و دانش آموزی قرار داد و «سرویس شاد» را لانچ کرد که تماماً توسط این شرکت طراحی و اجرا شده و پشتیبانی میشود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نگاه جدی به مقوله بومی سازی در همراه اول را دستاورد دیگر این شرکت عنوان کرد و گفت: یکسال است مرکز تحقیق و توسعه در همراه اول ایجاد کردیم و در سالجاری و در راستای تحقق شعار سال در بحث جهش تولید و حمایت از تولید داخل، همراه اول قرارداد تأمین ۱۳ هزار آنتن شبکه را به مبلغ بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال با تأمین کنندگان داخل منعقد کرد که کیفیتشان مطابق استانداردهای بین المللی است. این اولین باری است که بزرگترین اپراتور خاورمیانه در این حجم سفارش خرید آنتن را منعقد میکند.
وی خاطر نشان کرد: بومی سازی در حوزههای مختلف را در دستور کار داریم تا در سالهای آینده بتوانیم تا حد ممکن قطع کامل وابستگی به تأمین کنندگان خارجی را داشته باشیم.
اخوان بهابادی درباره مقوله ۵G نیز اظهار کرد: امسال وارد بهره برداری تجاری از ۵G شدیم و آغاز این کار را از جوار حرم مطهر امام رضا (ع) داشتیم و بعد از آن به تهران آمدیم زیرا انتخاب نقاط ما کاملاً هدفمند و با برنامه است.
مدیرعامل همراه اول خاطر نشان کرد: به عنوان مثال پیام افتتاح سایت ۵G ما در باغ کتاب تهران به دلیل اهمیت ویژه حوزه دانش برای ماست، هر چند شاید از منظر مقوله درآمدزایی چندان اولویت بالایی نداشته باشد؛ همچنین ظرف این هفته سایت نسل پنجم شهر مقدس قم نیز افتتاح میشود و بعد از آن مابقی شهرها نیز به مرور تحت پوشش قرار میگیرد.
براساس اظهارات مدیرعامل همراه اول، مقدمات رونمایی از سایتهای نسل پنجم دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف و تهران نیز آماده شده و بزودی وارد مرحله بهره برداری میشوند.
تشکر ویژه نایب رئیس مجلس از همراه اول بابت افق بلند دیدش در توسعه ارتباطات
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که بهعنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت، با بیان اینکه آینده از آن کسانی است که با اخلاق و معنویت و متکی بر دانش در فضای مجازی و مقولات فناورانهای که دنیا به سمت آن میرود، حرکت میکنند، اظهار کرد: اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر واضح و مبرهن است؛ کما اینکه رهبر انقلاب اسلامی نیز پیش از این فرمودند اگر امروز رهبر انقلاب نبودم، مسئول فضای مجازی میشدم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه خاص فضای مجازی در نظر رهبری افزود: تغییرات جهان بعد از کرونا نیز این اهمیت را به عینیت رساند؛ به عنوان مثال، زمانیکه شبکه دانش آموزی «شاد» راه اندازی شد، نظام آموزشی کشور به اهمیت فضای مجازی پی برد و همگان متوجه شدند که آینده از آنِ فضای مجازی است.
وی همچنین با بیان اینکه مفهوم حکمرانی دستخوش تغییرات عدیده ای شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حکمرانیهای قبلی برای فضای مجازی کافی نیست؛ زیرا بهعنوان مثال انتخاب دست دانش آموز است که از معلم یاد بگیرد یا به شکلی دیگر.
نیکزاد با تأکید بر اینکه کسانیکه در جهان بر فضای مجازی حکمرانی میکنند تعمدا با ارزشهای خودشان در حال پیش بردن کارها هستند، تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که رهبری گفتند اگر در این جایگاه نبودم مسئول فضای مجازی میشدم، همین باشد که این فضا بدون توجه به أصول ارزشی ما در حال حکمرانی بر جهان است.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: بنابراین ما مجبوریم یا درون این فضا با گردانندگانش که تعمدا ارزشهای خودشان را در حال پیش بردن هستند، باشیم یا مستقل شویم.
وی راهکار را در تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست و اذعان کرد: در همین راستا تشکر ویژه دارم از همراه اول که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اقدام به تأمین اینترنت پرسرعت در کشور کرده است.
نیکزاد توزیع عادلانه اینترنت در همه نقاط ایران و تأمین اینترنت امن و سالم را از پیش نیازهای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: لازمه حکمرانی و حضور در فضای مجازی، اینترنت پرسرعت است و لذا بار دیگر از همراه اول بابت افق بلند دیدشان تشکر میکنم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی بر توسعه عادلانه اینترنت پرسرعت، امن و سالم را یک ضرورت دانست و ابراز کرد: اگر اینترنت پرسرعت داشته باشیم، میتوانیم کارهایمان را در شبکه ملی اطلاعات خودمان انجام دهیم و دیگر نیازی به رفت و برگشت به سرورهای خارجی نداریم؛ البته در قلب اروپا و آمریکا هم برای سنین مختلف اینترنتهای مختلفی را در نظر میگیرند، ولی در ایران این کار برنامه خاصی ندارد.
ارائه یوزکیس جدید ۵G توسط همراه اول
مرتضی طاهری بخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول هم در جریان این رویداد، یوزکیس دیگری از سرویسهای قابل ارائه توسط ۵G را معرفی و برای نخستین بار ارائه کرد تا بار دیگر تأکیدی بر تمرکز همراه اول بر ارائه سرویسها و یوزکیسهای این نسل از فناوری داشته باشد.
در این یوزکیس که سرور آن در دیتاسنتر ابری همراه اول قرار گرفته و سرویس آن در یکی از سالنهای باغ کتاب تهران در معرض دید عموم قرار گرفته است، مودمی به شبکه ۵G همراه اول متصل شده است و ویدئویی از طریق آن با کیفیت ۴K و بدون هیچگونه تأخیر به نمایش گذاشته شده است.
لازم به ذکر است، همراه اول که از سال ۱۳۹۵ ورود به فناوری ۵G را آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیمهای فنی اپراتور و شرکتهای ایرانی، فرآیند بومی سازی این فناوری (نسل پنجم) را پیش برده، دهم اسفندماه و همزمان با بهره برداری از نخستین سایت ۵G تهران و سومین سایت این اپراتور در کشور توانست بالاترین رکورد سرعت اینترنت ایران را به ثبت رساند.
در واقع نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با بهره برداری رسمی از ۵G روی شبکه واقعی برای اولین بار در کشور، توانست به سرعت ۳.۶۳۳ گیگابیت بر ثانیه دست یابد که تا پیش از آن بی سابقه بود.
حال با توجه به تسلط کامل متخصصان همراه اول بر فناوری ۵G، قطار توسعه این تکنولوژی با سرعتی بالاتر وارد ایستگاههای دیگر شده و امروز باغ کتاب تهران نیز تحت پوشش شبکه ۵G همراه اول به عنوان سریعترین شبکه ارتباطی کشور قرار گرفت.
با احتساب دو سایت در مشهد مقدس و یک سایت در برج ستاره ونک تهران که مورد بهره برداری رسمی قرار گرفته اند، با بهره برداری امروز تعداد سایتهای فعال ۵G همراه اول به چهار مورد رسید؛ این در حالیست که برنامه توسعه این نسل از تکنولوژی در دیگر نقاط کشور نیز طراحی و برنامه ریزی شده است و به مرور دیگر نقاط نیز وارد مدار سرویس دهی میشوند.
مشترکانی که علاقه مند به استفاده از سریعترین شبکه ۵G کشور هستند، در صورت داشتن گوشی ۵G میتوانند در نقاط تحت پوشش، از جدیدترین و سریعترین اینترنت جهان بهره مند شوند؛ اما در صورتیکه گوشی نسل ۵ ندارند، میتوانند از طریق مودم و سرویس وای فای به شبکه همراه اول متصل و از مزایای این فناوری بهره مند شوند.
همراه اول ضمن توجه به ماهیت این تکنولوژی و تلاشهای گسترده در فرآیند بومی سازی، از رویکردهای اصلی و تجاری ۵G نیز غافل نبوده و برای نخستین بار در کشور دموی دو یوزکیس «واقعیت مجازی» و «تست گیمینگ» را در برابر اصحاب رسانه و گیمرها به نمایش گذاشت و کیفیت اجرایشان مورد تأیید آنان قرار گرفت.
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