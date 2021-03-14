به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین رویدادی که در سال آینده پیش رو داریم، انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است، گفت: با توجه به آغاز ثبتنام کاندیداها برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، این ثبتنامها در حال انجام بوده و قرار است تا ۲۶ اسفندماه امسال ادامه یابد.
وی با تاکید بر اینکه ثبتنام در فرصت باقیمانده و موکول نکردن ثبتنام به روزها و ساعات پایانی میتواند به روند بهبود ثبتنامها منجر شود، افزود: انتظار امروز ما از نخبگان و افرادی که این شایستگی را در خود میدانند که قادرند به اصلاح امور و مشکلات جامعه کمک کنند، با حضور و ثبتنام خود در انتخابات، سهم ارزندهای در سازندگی ایران اسلامی و استان زنجان داشته و هیچگاه به عنوان تماشاچی در این عرصه حضور نیابند.
استاندار زنجان با بیان اینکه آنچه که امروز باعث خدمترسانی مطلوب به مردم و رضایتمندی عموم میشود، ایجاد مدیریت منسجم و یکپارچه در این راستا است، تصریح کرد: دستگاهها برای اینکه عملکردشان واقعی و به صورت عملگرا باشد، باید در عرصههای مختلف خدمترسانی به صورت میدانی وارد شده و عملکردشان به گونهای باشد که بتوان آن را با شاخصها و مستندات، ارزیابی کرد.
وی با یادآوری اینکه زنجان جزو استانهایی است که در حوزه صادرات از عملکرد خوبی برخوردار بوده و توانسته است افزایش ۲۱.۶ درصدی را در این زمینه تحقق بخشد، ادامه داد: همه این موفقیتها و تلاشها در حالی محقق شد که مرز ترکیه به عنوان کشوری که بیشتر تبادل تجارت خارجی با استان زنجان صورت میگیرد، بسته بود ولی خوشبختانه تلاشها منجر به ورود موقت ۲۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۰ میلیون دلار شد.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، امسال شاهد افتتاح چند طرح بزرگ اقتصادی با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور در استان زنجان بودیم، اظهار کرد: اولویت امروز استان، راهاندازی واحدهای اقتصادی با ایجاد اشتغال قابل توجه است. علاوه بر این، نگاه جدی به راهاندازی مجدد واحدهایی که به هر دلیلی راکد شدهاند، در استان انجام شده است.
حقیقی با بیان اینکه مقوله مسکن همواره به عنوان یکی از دغدغههای مسئولان استان بوده و در این زمینه یکی از استانهای موفق در زمینه ثبتنام و پیگیری طرح اقدام ملی تولید مسکن بودهایم، بیان کرد: بعد از انجام مراحل ثبتنام، عملیات اجرایی ۱۱ هزار ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن در استان زنجان آغاز شد تا طبق برنامهریزی بتوانیم مهرماه سال آینده، بخشی از این واحدها را تحویل متقاضیان دهیم.
وی با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته تلاش شده است تا اقدامات بنیادین و شاخصی در استان زنجان انجام شده و مردم از خدمات مسئولان بهرهمند شوند، عنوان کرد: از جمله این اقدامات شاخص میتوان به مواردی چون تعیین تکلیف پسماند روی، باغشهرها، تکمیل کمربندی قیدار و دو خطه کردن راهآهن زنجان – قزوین، پوشش سبکه اینترنت استان و … اشاره کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه در زمینه مقابله با ویروس کرونا نیز جزو استانهای موفق بودهایم که امیدواریم این موضوع با همراهی مردم استان تداوم داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط امروز، استان زنجان در نوروز پذیرای مهمانان نوروزی نخواهد بود و مدیران نیز باید در این ایام در آمادهباش کامل بوده و در دسترس باشند.
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