کره شمالی به تلاش دولت بایدن برای مذاکره پاسخ نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که علیرغم تلاش‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای برقراری ارتباط و مذاکره با کره شمالی اما پیونگ یانگ تا کنون پاسخی به آن نداده است.

بر اساس این گزارش، رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا افزود که کره شمالی به تلاش‌های دولت بایدن از نیمه ماه فوریه برای برقراری ارتباط پاسخی نداده است.

طبق اعلام رویترز، این مقام آمریکایی گفته است: از اواسط فوریه تلاش‌هایی برای ایجاد ارتباط با دولت کره شمالی از طریق چندین کانال از جمله در نیویورک داشته ایم اما تا به امروز هیچ پاسخی از پیونگ یانگ دریافت نشده است.

وی در عین حال به جزئیات بیشتری پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای برقراری ارتباط با پیونگ یانگ اشاره نکرد.

دولت جو بایدن در حالی به قدرت رسید که میراث‌دار دیدارها و توافقات اجرا نشده دولت ترامپ با کیم جون اون رهبر کره شمالی، بود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در حال بررسی کامل راهبردهای لازم در قبال کره شمالی هستند و برای این منظور با متحدان این کشور از جمله کره جنوبی و ژاپن رایزنی می‌کنند.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این مدعی شده بود که درباره پیونگ یانگ با همتای کره جنوبی خود گفتگو و تاکید کرده است که تحریم‌های بیشتر می‌تواند در فشار بر کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای این کشور مورد استفاده قرار گیرد.

جو بایدن در کارزار انتخاباتی خود گفته بود به شرطی حاضر به ملاقات با کیم جون اون خواهد بود که کره شمالی ظرفیت هسته‌ای خود را کاهش دهد.