برنامه ترویج فرهنگ حسینی(ع) در ۱۶ روستای استان سمنان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بینایی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی و مجازی مهر محرم به صورت مجازی در دفتر امام جمعه سمنان با بیان اینکه تلاش‌های خوبی برای ترویج فرهنگ دینی و به خصوص سیره حسینی (ع) در استان صورت گرفته است، بیان کرد: تدوین طرح‌های مرتبط با ترویج فرهنگ حسینی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط یکی از این فعالیت‌ها است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای ۱۶ روستای استان واقع در شهرستان میامی طرح و برنامه مدون ترویج فرهنگ عاشورایی و حسینی (ع) طراحی و تدوین شده است، افزود: این طرح با محورهایی که دارد، در دیگر روستاهای استان نیز اجرا می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با بیان اینکه کتابچه مرتبط با این طرح نیز تدوین شده است، بیان کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی در روستاهای میامی استان سمنان تدوین و با همراهی مراکز و مسئولان فرهنگی برگزار خواهد شد تا شاهد اعتلای فرهنگی روستاهای استان باشیم.

برگزاری مهر محرم در بستر مجازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه ۴۰ اثر در سوگواره مهر محرم تقدیر و به نمایش گذاشته شده‌اند، بیان کرد: سوگواره مهر محرم با میزبانی از عکس‌هایی حتی از خارج کشور، امروز جایگاه خوبی در زمینه هنری و دینی برای خود پیدا کرده است.

فرشید فلاح لاله زاری تولید محتوا در زمینه احیای عاشورا و فرهنگ حسینی در پاسخ به نیاز فرهنگی جامعه را محور مهر محرم دانست و بیان کرد: به دلیل شیوع کرونا امسال رویداد معنوی نمایشگاه مهر محرم در فضای مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، نمایشگاه مهر محرم امسال از طریق لینک http://www.mehremoharram.ir/fa/Pages/۱۳th_Virtual_Photo_Exhibition.aspx برای علاقمندان قابل دسترس است.