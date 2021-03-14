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۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۰۲

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

ساحل خارگ از آلودگی نفتی پاک‎سازی شد

ساحل خارگ از آلودگی نفتی پاک‎سازی شد

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ساحل جزیره خارگ از آلودگی نفتی پاک‎سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از چهارشنبه هفته قبل شاهد نفوذ آلودگی‌های نفتی در ساحل جزیره خارگ بودیم که بلافاصله عملیات پاکسازی آغاز شد.

وی با اشاره به همکاری اداره حفاظت محیط زیست خارگ و شرکت نفت فلات قاره در پاکسازی جزیره خارگ افزود: ساحل جزیره با استفاده‎ از ماشین‌های ویژه ساحل و آب‌های ساحلی پاکسازی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت زیست محیطی جزیره خارگ تصریح کرد: آلودگی‌های نفتی از مهم‌ترین تهدیدهای اکوسیستم با ارزش زیستی جزیره خارگ محسوب می‌شود.

کد مطلب 5169712

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