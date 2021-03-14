به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از چهارشنبه هفته قبل شاهد نفوذ آلودگیهای نفتی در ساحل جزیره خارگ بودیم که بلافاصله عملیات پاکسازی آغاز شد.
وی با اشاره به همکاری اداره حفاظت محیط زیست خارگ و شرکت نفت فلات قاره در پاکسازی جزیره خارگ افزود: ساحل جزیره با استفاده از ماشینهای ویژه ساحل و آبهای ساحلی پاکسازی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت زیست محیطی جزیره خارگ تصریح کرد: آلودگیهای نفتی از مهمترین تهدیدهای اکوسیستم با ارزش زیستی جزیره خارگ محسوب میشود.
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