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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۶

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان:

امسال ۲۰۰۰ تن خرمای استعمران نخیلات آبادان برداشت شد

امسال ۲۰۰۰ تن خرمای استعمران نخیلات آبادان برداشت شد

آبادان- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان از برداشت دو هزار تن خرمای استعمران از نخیلات این شهرستان در سال جاری خبر داد.

حسن دشتی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال دو هزار تن خرمای استعمران از نخل‌های آبادان برداشت شد، اظهار کرد: همچنین مبلغ یک میلیارد و پنجاه تومان به صورت توسعه نخیلات به کشاورزی آبادان که در دوران خشک‌سالی آسیب دیده‌اند، پرداخت شد.

وی، سطح کل نخیلات آبادان را سیزده هزار و ۲۰۰ هکتار بیان کرد و افزود: شهرستان آبادان در چند سال اخیر به علت خشک‌سالی و بیماری، افت شدید نخیلات را در محصول خرما داشت اما امسال توانست دو هزار تن استعمران برداشت کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان تأکید کرد: اداره تعاون روستایی نیز ۶۰۹ تن را به صورت حمایتی و برای اولین در کشور از شهرستان آبادان خریداری کرد و از اکنون برای سال جدید پیگیر حمایت دوباره این سازمان از کشاورزان شهرستان آبادان هستیم.

کد مطلب 5169974

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