قهر نخبگان با انتخابات شورای شهر نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آبتین امیری در نطق پیش از دستور جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس، اظهار کرد: انتظار داریم نخبگان و معتمدین برای ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا جلو بیایند و خود را در معرض مسئولیت اجتماعی قرار دهند، اگر غیر از این باشد، شوراهای آینده با ضعف مدیریت مواجه خواهند شد و مشکلات مدیریت شهری را بیشتر خواهند کرد.

این عضو شورای شهر بندرعباس ادامه داد: بی تفاوتی و قهر معتمدین و نخبگان یک جامعه نسبت به امور اجتماعی، خطر بزرگی برای جامعه است که مدیریت اجتماعی را با بحران مواجه خواهد کرد.

امیری عنوان کرد: انتظار می رود نظارت های انتخاباتی در چارچوب قانون باشد و اگر سلیقه بر قانون برتری یابد، نتیجه آن کنار زدن نخبگان و تشکیل شورای ضعیف تر و فشار بیشتر بر مردم خواهد بود.

وی تصریح کرد: در مورد رعایت حقوق کارگران شهرداری در پایان سال تاکید می کنم که باتوجه به مشکلات اقتصادی جامعه و نیاز کارگران، پرداخت حقوق کارگران در آخر سال، در اولویت هرگونه اقدام مالی شهرداری باشد.