پلیس زنجان برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش ۱۰۰ درصدی است

زنجان-فرمانده انتظامی زنجان، با بیان اینکه پلیس برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش ۱۰۰ درصدی است، گفت: پلیس گشت‌های خودرویی و موتوری خود را در بیش از ۲۵ نقطه زنجان مستقر می کند.