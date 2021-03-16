پلیس زنجان برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش ۱۰۰ درصدی است

سردار رحیم جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پلیس برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش ۱۰۰ درصدی است، گفت: در این راستا پلیس گشتهای خودرویی و موتوری خود را در بیش از ۲۵ نقطه زنجان مستقر میکند.
وی اظهار کرد: پلیس در نقاط پر تردد استان زنجان گشت نامحسوس دارد و با متخلفین برخورد لازم صورت میگیرد.
فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون مواد محترقه قاچاق کشف شده است، ابراز داشت: همچنین بیش از یک تن هم مواد پیش ساز مواد محترقه در استان کشف شده است.
جهانبخش با بیان اینکه پلیس استان زنجان در چهارشنبه سوری آخر سال از ظرفیت پلیس افتخاری هم استفاده خواهد کرد، تاکید کرد: نظارت و کنترل خانوادهها نقش اساسی در کاهش آسیبها و خطرهای ناشی از چهارشنبه آخر سال دارد.
وی افزود: در راستای داشتن عید نوروز خوش از خانوادهها در خواست میشود مراقب فرزندان خود باشند.
نظر شما