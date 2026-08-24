فرصت خدمت به مردم امانتی زودگذر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر دوشنبه همزمان با نخستین روز از هفته دولت در دیدار با مدیران اجرایی شهرستان نهاوند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیتالله رئیسی، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای محاسبه عملکرد یکساله مدیران، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ترسیم مسیر خدمترسانی در سال پیشرو است.
وی با بیان اینکه مسئولیتها در نظام اسلامی فرصتی برای گرهگشایی از مشکلات مردم است، افزود: مسئولان باید از دوران خدمت خود برای ایجاد آثار ماندگار بهره ببرند چراکه آنچه پس از پایان مسئولیت باقی میماند، کارنامه عملی و خدمت صادقانه به مردم است.
امام جمعه نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت اعتماد عمومی تاکید کرد و گفت: دشمنان نظام با استفاده از ابزارهای رسانهای تلاش میکنند با القای ناکارآمدی بذر ناامیدی را در دل نسل جوان بکارند، در این شرایط «جهاد تبیین» و اطلاعرسانی دقیق از دستاوردهای نظام راهبرد اصلی مقابله با این تهاجم رسانهای است.
حجتالاسلام محمدی خاطرنشان کرد: کشور در دهههای اخیر با وجود تمام فشارهای تحریمی و توطئهها مسیر پیشرفت را با اقتدار سپری کرده است اما متاسفانه گاهی به دلیل ضعف در اطلاعرسانی این دستاوردهای عظیم آنگونه که شایسته است برای نسل جدید تبیین نشده که ضرورت دارد مسئولان با ادبیاتی قابلفهم واقعیتهای پیشرفت کشور را برای مردم تشریح کنند.
وی با اشاره به سیاست دولت برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، این رویکرد را اقدامی راهبردی و موجب رضایت عمومی دانست و افزود: به سرانجام رساندن طرحهای نیمهتمام ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، آثار ملموس و عینی خدمات دولت را برای مردم نمایان میسازد.
امام جمعه نهاوند در پایان با تاکید بر نقش کلیدی رسانهها، از اصحاب قلم خواست تا با مطالبهگری منصفانه، نقد سازنده و انعکاس خدمات دستگاههای اجرایی در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه گام بردارند.
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