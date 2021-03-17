خرید و فروش اینترنتی رونق می گیرد/ طرح نمایشگاهی به وسعت ایران

محمود بنانژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل در سال گذشته آسیب‌های زیادی به اصناف وارد شد، و در همین راستا با تصمیم اتاق اصناف ایران طرح نمایشگاهی به وسعت ایران یا همان جشنواره فروش ویژه نوروزی برای ارائه کالای با کیفیت و تخفیف مناسب در ایام پایانی سال کلید خورد و به منظور حضور کمتر مردم به بازارهای خرید و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، چندی پیش سامانه فروش آنلاین این جشنواره نیز به مرحله اجرا درآمد که با استقبال واحدهای صنفی و مردم مواجه شده است.

وی تصریح کرد: سامانه اینترنتی بازارچه آنلاین اصناف به نام صنفی شاپ (senfishop) راه‌اندازی شد که هدف از طراحی و اجرای این طرح بازگرداندن رونق اقتصادی به واحدهای صنفی است تا بتوانند با وجود شرایط کرونایی فعالیت داشته باشند؛ بسترهای لازم برای خرید و فروش اینترنتی در این سامانه طراحی شده و واحدهای صنفی می‌توانند کالای خود را برای فروش در این سامانه عرضه کنند و مباحث مالی با ایجاد درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز آماده است و مشکلی برای خرید و فروش آنلاین وجود ندارد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ایجاد این سامانه در راستای اعتماد سازی برای مردم است، اظهار داشت: خریداران کالاها می‌توانند آسوده خاطر به این سامانه اعتماد کرده و کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند و همچنین واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف بر حسن انجام کار واحدهای صنفی ارائه کننده کالاها در این سامانه نظارت کامل داشته و به شکایات احتمالی رسیدگی خواهد کرد.

بنانژاد تصریح کرد: از دیگر مزایای سامانه بازارچه اینترنتی ایجاد رویدادهای مختلف در حوزه اصناف است که این رویداد هم می‌تواند نمایشگاهی به وسعت ایران یا هر جشنواره فروش دیگری باشد که با پایان جشنواره فروش ویژه نوروزی این سامانه در قالب رویدادهای دیگر مانند فروش کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان یا فروش سوغات و … می‌تواند ادامه داشته باشد و بسترهای جدید برای فروش آنلاین ایجاد می‌شود.