افزایش مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان مرکزی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، دکتر سید محمد جمالیان گفت: سال گذشته به دلیل ترس از ویروس کرونا، آمار مصدومان چهارشنبه سوری نیز کاهش داشت، اما علیرغم تذکر مسئولان دانشگاه پزشکی به خانواده‌ها در مورد رعایت و نظارت بیشتر بر رفتار فرزندان خود، این آمار امسال افزایش داشته است.

وی اعلام کرد: متأسفانه شب گذشته یک جوان ۳۰ ساله بر اثر انفجار مواد محترقه در اراک جان خود را از دست داد و یک مورد قطع عضو هم در بین مصدومان اتفاق افتاد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: بیشترین نوع مصدومیت نیز مربوط به چشم، دست و سر و گردن و از نوع سوختگی‌های درجه‌های یک، ۲ و سه است.

جمالیان خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار شمار مصدومان حوادث شب گذشته در استان مرکزی ۷۴ نفر گزارش شده است که از این میان ۶۳ مورد در اراک، ۲ مورد در کمیجان، یک مورد در محلات، ۷ مورد در شازند و یک مورد در دلیجان هستند.

وی یادآور شد: جنسیت این مصدومان نیز ۶۴ مورد مرد و ۱۰ مورد زن ثبت شده است.

گفتنی است علاوه بر آمار مصدومان شب گذشته در استان مرکزی از ابتدای اسفند ۹۹ تا قبل از حوادث شب گذشته ۱۶ مصدوم به دلیل انفجار مواد محترقه نا ایمن در مراکز درمانی مورد درمان قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان از مردم خواست با توجه به خستگی کادر درمان از مبارزه یک ساله با کرونا، پروتکل‌ها و شیوه نامه‌های بهداشتی را به ویژه در ایام پیش رو و تعطیلات نوروزی رعایت کنند.