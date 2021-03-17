روابط عمومی ها شاخص بررسی عملکرد مدیران کردستانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا روز چهارشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه‌های اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی استان در سنندج با تبریک ایام شعبانیه و روز پاسدار اظهار کرد: متأسفیم که تعدادی از دستگاه‌ها به این جشنواره پاسخ ندادند چرا که نشان دهنده بی توجهی مدیران آن دستگاه‌ها به مردم، دولت و خودشان است.

وی افزود: این بی توجهی نشان دهنده این مهم است که آن ادارات یا وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند یا نسبت به فعالیت همکارانشان بی توجه هستند.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود به مشکلات کشور در زمان تحریم اشاره کرد و گفت: با توجه به این شرایط کارهای بزرگی در کشور شده است اما اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفته است.

مرادنیا افزود: می‌توان گفت به دلیل اطلاع رسانی نامناسب روابط عمومی‌ها از فعالیت‌های دولت به مردم ظلم شده است چرا که این عدم اطلاع رسانی به افراد جامعه ناامیدی القا کرده است.

وی تاکید کرد: در ارزیابی عملکرد مدیران مبحث روابط عمومی آنها مدنظر قرار می‌گیرد.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود از تلاش همه خبرنگاران استان در امر اطلاع رسانی تقدیر کرد و گفت: استقلال رسانه‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بنده سه و نیم سال است که به مردم استان خدمت می‌کنم و در این دوران مدیریتی از هیچ رسانه‌ای نخواستیم که در خدمت استانداری باشد.

مرادنیا افزود: از انتقادهای سازنده و منصفانه همواره استقبال کردیم اما هیچگاه دوست نداشتیم که رسانه در اختیار یک جریان خاص باشد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان کشور با اخبار دروغین به دنبال ناامید کردن مردم هستند امروز جفاست که برخی رسانه‌ها ما را از درون مورد هجمه قرار دهند و بدون دلیل عملکرد دولت را زیر سوال ببرند.

مرادنیا افزود: ما تلاش کردیم که زیرساخت‌های توسعه را پی ریزی کردیم تا توسعه شکل گیرد.

استاندار کردستان تصریح کرد: از اصحاب رسانه می‌خواهیم در شرایط کنونی کشور این را مدنظر قرار دهند که همه باید در کنار هم باشیم.

مرادنیا خاطرنشان کرد: القای ناامیدی به مردم بزرگترین گناه است و تعدادی از رسانه‌ها در این راستا گام بر می‌دارند.

وی افزود: اگر در جنگ پیروز شدیم و اتفاق‌های خوبی رخ داده است این بوده که در کنار هم بوده‌ایم اما متأسفانه برخی رسانه‌ها از معاندین هم بدتر هستند و راه را اشتباه می‌روند.

استاندار کردستان گفت: با هیچ مجموعه و هیچ شخصی کینه توزی نداریم و امیدواریم در سال آینده شاهد رفع بیماری کرونا باشیم.

مرادنیا در ادامه سخنان خود به مبحث انتخابات اشاره کرد و گفت: وقتی معاندین در حال راه اندازی تحریم انتخابات هستند باید همه ما به ویژه رسانه‌ها در مقابل توطئه‌های آنان ایستادگی کنند.

وی افزود: فارغ از نگاه‌های سیاسی باید تلاش کنیم که مشارکت و حضوری گسترده در انتخابات ۱۴۰۰ شکل گیرد.

شهریار یاسینی دبیر شورای روابط عمومی‌های استان کردستان نیز در این مراسم اظهار کرد: برای شرکت در این جشنواره ۴۱ روابط عمومی اعلام آمادگی کرده و سایت‌های اطلاع رسانی آنها توسط داوران بررسی شد.

وی افزود: در نهایت ۱۰ روابط عمومی برتر استان توسط ابراهیم محمدحسینی، کاظم ایمانزاده و جمال ملایی داوران این جشنواره انتخاب شدند.

یاسینی خاطرنشان کرد: تقویت روابط عمومی‌ها در ادارت و سازمان‌ها می‌تواند نقش ویژه ای در اطلاع رسانی خدمات نظام به مردم را ایفا کند و برگزاری این جشنواره در این راستاست.