به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا در صدد است تا برای نخستین بار بعد از سال ۱۹۸۹، تحریم‌هایی را علیه برخی مقام‌های کشور چین وضع کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی گزارش داد که این اتحادیه امروز چهارشنبه تصمیم دارد تا چندین مقام چینی را به بهانه نقض حقوق بشر در لیست سیاه خود قرار دهد تا نخستین تحریم‌های اروپایی علیه پکن از سال ۱۹۸۹ علیه مقام‌های پکن اجرایی شود.

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی ۴ مقام و یک نهاد از این کشور خواهد بود که نام آنها تا زمان تصویب رسمی این تحریم‌ها در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در تاریخ ۲۲ مارس برگزار می شود، اعلام نخواهد شد.

بعد از انتشار این گزارش‌ها، چین به شدت نسبت به احتمال وضع تحریم علیه مقام‌های این کشور واکنش نشان داد.

«ژانگ مینگ» سفیر چین در اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در یک نشست مجازی که توسط مرکز سیاست‌گذاری اروپا در بروکسل برگزار شد، ایده اعمال تحریم علیه مقام‌های چینی را محکوم کرد و گفت: تحریم های مبتنی بر دروغ می‌تواند به عنوان حمله عمدی به امنیت و توسعه چین تعبیر شود. مسئولیت حفاظت از امنیت و رفاه مردم در چین بر عهده دولت چین است.

سفیر چین در اتحادیه اروپا در این باره اضافه کرد: ما خواهان تقابل نیستیم و به گفتگو علاقه‌مندیم؛ اما اقدام برای تحریم یک نوع تقابل ارزیابی می‌شود. ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم که بیشتر در این خصوص بیندیشد و سپس تصمیم بگیرد.