  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۶:۵۶

ناتو برای همکاری بیشتر با متحدانش در خلیج فارس ابراز تمایل کرد

ناتو برای همکاری بیشتر با متحدانش در خلیج فارس ابراز تمایل کرد

دبیرکل ناتو در نشستی خبری به ابراز تمایل برای افزایش همکاری بین این سازمان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل ناتو در نشستی خبری به آمادگی این سازمان برای همکاری بیشتر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

به گزارش وبگاه ناتو، «ینس استولتنبرگ» گفت: ما از مشارکت با کشورهای خلیج فارس به عنوان بخشی از چارچوب «ابتکار همکاری استانبول» که چند سال پیش مورد توافق قرار گرفت، تمجید می‌کنیم.

وی افزود: برای همکاری بیشتر با شرکای خود در منطقه خلیج فارس آمادگی داریم و به مشورت و همکاری با شرکای مختلف در آن منطقه ادامه می‌دهیم چرا که منطقه خلیج فارس و مدیترانه، مناطقی مهم برای متحدان ناتو هستند و ما از همکاری با کشورهای آن منطقه استقبال می‌کنیم.

استولتنبرگ در عین حال به مرکز آموزشی ناتو در کویت هم اشاره کرد و گفت: ما از مرکز آموزشی منطقه‌ای در کویت هم استقبال می‌کنیم. من چند مرتبه از این مرکز بازدید کردم. ما در آن مرکز متحدان ناتو و شرکای منطقه‌ای را گردهم می‌آوریم و مشارکت خود را تقویت می‌بخشیم.

کد مطلب 5172417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها