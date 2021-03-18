آغاز واکسیناسیون ۳۵۰ سالمند و پرسنل مراکز نگهداری در کرمانشاه

فرحناز محمدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله نخست واکسیناسیون سالمندان و پرسنل مراکز نگهداری شبانه روزی علیه بیماری کرونا در استان کرمانشاه از روز گذشته آغاز شد.

وی به مقدار واکسن تزریقی در مرحله نخست اشاره کرد و افزود: تاکنون ۵۸ سالمند در یکی از مراکز نگهداری سالمندان واکسن کرونا را دریافت کرده و مابقی مراکز با اولویت بندی اعلام شده در مراحل بعدی واکسینه خواهند شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: پنج مرکز نگهداری سالمندان در مرحله نخست با ۳۵۰ سالمند و پرسنل آن در مقابل ویروس کرونا واکسینه خواهند شد.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ مرکز نگهداری حوزه توانبخشی از جمله مراکز سالمندان، اعصاب و روان، جسمی حرکتی و ذهنی در لیست واکسیناسیون قرار دارند.