۲۵۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان بوشهری توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسی فر صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مأموریتهای مهم سپاه، خدماترسانی به اقشار کمبضاعت جامعه است که در قالب بستههای معیشتی، فرهنگی و آموزشی و بهداشتی انجام میگیرد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر گفت: در راستای دغدغه و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنیبر اینکه "مشکلات معیشتی مردم در شب عید غصه بزرگی را ایجاد کرده است"، امروز تعداد دو هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۵۰۰ هزار تومان با همکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و بسیج مستضعفین برای نیازمندان بوشهری در آستانه عید نوروز تهیه شده است.
وی افزود: این بستههای معیشتی که شامل برنج، روغن، حبوبات، رب، خرما، شکر و … هستند، توسط ۴۰ گروه جهادی با عزت و احترام و رعایت شأن و منزلت نیازمندان در روستاها و مناطق کمبرخوردار استان بوشهر توزیع خواهد شد.
عباسی فر تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون که روزهای آخر سال را پشت سر میگذاریم، بیش از ۲۵۰ هزار بسته معیشتی به ارزش تقریبی هر بسته ۵۰۰ هزار تومان تهیه و به افرادی که پیش از این توسط پایگاههای بسیج در مناطق کمبرخوردار شناسایی شده، توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بربستههای اجتماعی، برای افرادی که از آسیبدیدگان ویروس کرونا هستند، خدمات دیگری همچون تهیه بستههای آموزشی، فرهنگی، جهیزیه و مرمت منازل انجام شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر گفت: امسال تعداد ۳۷۷ واحد مسکن مددجویی با همکاری کمیته امداد به نیازمندان بوشهری تحویل شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
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