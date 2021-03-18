نقش همراه اول در توسعه شبکه موبایل در روستاهای استان فارس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری جهرمی در سفری که به استان فارس جهت کنترل پروژه‌های روستایی این استان داشت ضمن تقدیر و تشکر از همراه اول بابت عمل به تعهداتش در این نقطه از کشور، اظهار کرد: بار اصلی توسعه روستایی برای دسترسی به شبکه موبایل پرسرعت در استان فارس برعهده همراه اول بوده و این اپراتور بیش از ۸۰ درصد تعهداتش در این زمینه را انجام داده است.

وزیر ارتباطات افزود: پروژه ایجاد دیتاسنتر بزرگ جنوب کشور که ماه گذشته شروع شده و قرار است ظرف مدت ۱۸ ماه و با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی همراه اول در شیراز انجام شود، اقدامی در راستای پیاده سازی ظرفیت‌های لازم برای اجرای سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات است.

در این مراسم که استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شهردار شیراز حضور داشتند.

لازم به ذکر است؛ این دیتاسنتر ظرفیت چشم گیری برای استارتاپ‌ها، زیرساخت‌های ابری و کمک به تحقق رؤیای دیجیتال ایرانیان جنوب کشور ایجاد خواهد کرد.