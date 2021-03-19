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۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۹ قرار داشت و هوای تهران برای همه افراد جامعه آلوده بود.

تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا ۱۶ روز هوای پاک (آبی)، ۲۲۵ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای ناسالم (خاکستری) برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۱۴ روز هوای پاک، ۲۴۶ روز هوای قابل قبول، ۹۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

همچنین کمترین دمای هوای تهران در حال حاضر ۷ درجه و بیشترین دما ۱۸ درجه سانتی‌گراد پیش بینی شده است.

کد مطلب 5173035

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