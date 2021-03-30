به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کاوه مدیر فنی تیمهای کشتی آزاد گفت: با توجه به آغاز برنامههای فنی تیمهای کشتی آزاد نوجوانان و جوانان، مربیان این تیمها معرفی شدند.
وی ادامه داد: در رده نوجوانان نادر رحمتی از البرز، سعید احمدی از مازندران، جلال لطیفی از همدان و جعفر دلیری از کرمانشاه بعنوان مربیان تیم ملی در کنار محمد طلایی بعنوان سرمربی این تیم فعالیت خواهند کرد.
کاوه تصریح کرد: در رده جوانان نیز مصطفی میرعمادیان از مازندران، فردین معصومی از گیلان، احسان امینی از کرمانشاه و مصطفی آقاجانی از تهران بعنوان مربی معرفی شدند.
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