به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کاوه مدیر فنی تیم‌های کشتی آزاد گفت: با توجه به آغاز برنامه‌های فنی تیم‌های کشتی آزاد نوجوانان و جوانان، مربیان این تیم‌ها معرفی شدند.

وی ادامه داد: در رده نوجوانان نادر رحمتی از البرز، سعید احمدی از مازندران، جلال لطیفی از همدان و جعفر دلیری از کرمانشاه بعنوان مربیان تیم ملی در کنار محمد طلایی بعنوان سرمربی این تیم فعالیت خواهند کرد.

کاوه تصریح کرد: در رده جوانان نیز مصطفی میرعمادیان از مازندران، فردین معصومی از گیلان، احسان امینی از کرمانشاه و مصطفی آقاجانی از تهران بعنوان مربی معرفی شدند.