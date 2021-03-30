ارائه بیش از ۱۰ هزار نفر روز خدمت بسیج سازندگی مرکزی در نوروز۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، امید محترمی در جمع جهادگران بسیج سازندگی اراک اظهار کرد: استقبال جوانان از اردوهای جهادی در استان مرکزی بسیار چشمگیر بود و جهادگران بسیجی سهم به سزایی در امید آفرینی در جامعه دارند و با حضور خود در مناطق محروم و کم برخوردار موجب دلگرمی مردم می‌شوند.

وی ادامه داد: نوروز سال ۱۴۰۰ جهادگران بسیج سازندگی در ابعاد مختلفی خدمت رسانی خود به ولی نعمتان را انجام می‌دهند که فعالیت‌های سازندگی و عمرانی، مقابله با بیماری کرونا، ایفای نقش در طرح جهادی و سلامت شهید حاج قاسم سلیمانی، کشاورزی و دام و طیور و محرومیت زدایی در همه ابعاد از جمله فعالیت‌های جهادگران بسیجی است.

۲۵ مسکن محرومان توسط ۸۰ گروه جهادی در استان مرکزی ساخته می‌شود

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی گفت: بیش از ۸۰ گروه جهادی بسیج سازندگی در ایام نوروز سال ۱۴۰۰ که عمدتاً از دانشجویان و طلبه‌های بسیجی هستند در سراسر استان برای ساخت ۲۵ منزل محرومین خدمت رسانی می‌کنند.

محترمی بیان کرد: ۲ گروه جهادی در منطقه سی سخت و ۲ گروه جهادی در منطقه زابل خدمات ارائه می‌دهند و بیش از ۷۰۰ گروه جهادی در سطح استان در قالب قرارگاه کمک مومنانه و طرح جهادی و سلامت شهید سلیمانی خدمت رسانی می‌کنند که تاکنون بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان خدمات در قالب کمک‌های مومنانه ارائه شده است.

وی افزود: یکی از عرصه‌های دیگری که جهادگران بسیج سازندگی مشغول خدمت رسانی هستند بهداشت دام و طیور است که در سراسر استان بیش از ۱۲ گروه جهادی متخصص در این قالب خدمت رسانی می‌کنند.

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان نوروز سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ جهادگر با ارائه بیش از ۱۰ هزار نفر روز خدمت در مناطق محروم فعالیت داشته باشند و این یک افتخار بزرگ در کارنامه جهادگران بسیج سازندگی است.