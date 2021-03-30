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۱۰ فروردین ۱۴۰۰، ۲۰:۰۵

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی خبر داد؛

ارائه بیش از ۱۰ هزار نفر روز خدمت بسیج سازندگی مرکزی در نوروز۱۴۰۰

ارائه بیش از ۱۰ هزار نفر روز خدمت بسیج سازندگی مرکزی در نوروز۱۴۰۰

اراک- مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان نوروز امسال بیش از یک هزار و ۲۰۰ جهادگر با ارائه بیش از ۱۰ هزار نفر روز خدمت در مناطق محروم فعالیت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، امید محترمی در جمع جهادگران بسیج سازندگی اراک اظهار کرد: استقبال جوانان از اردوهای جهادی در استان مرکزی بسیار چشمگیر بود و جهادگران بسیجی سهم به سزایی در امید آفرینی در جامعه دارند و با حضور خود در مناطق محروم و کم برخوردار موجب دلگرمی مردم می‌شوند.

وی ادامه داد: نوروز سال ۱۴۰۰ جهادگران بسیج سازندگی در ابعاد مختلفی خدمت رسانی خود به ولی نعمتان را انجام می‌دهند که فعالیت‌های سازندگی و عمرانی، مقابله با بیماری کرونا، ایفای نقش در طرح جهادی و سلامت شهید حاج قاسم سلیمانی، کشاورزی و دام و طیور و محرومیت زدایی در همه ابعاد از جمله فعالیت‌های جهادگران بسیجی است.

۲۵ مسکن محرومان توسط ۸۰ گروه جهادی در استان مرکزی ساخته می‌شود

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی گفت: بیش از ۸۰ گروه جهادی بسیج سازندگی در ایام نوروز سال ۱۴۰۰ که عمدتاً از دانشجویان و طلبه‌های بسیجی هستند در سراسر استان برای ساخت ۲۵ منزل محرومین خدمت رسانی می‌کنند.

محترمی بیان کرد: ۲ گروه جهادی در منطقه سی سخت و ۲ گروه جهادی در منطقه زابل خدمات ارائه می‌دهند و بیش از ۷۰۰ گروه جهادی در سطح استان در قالب قرارگاه کمک مومنانه و طرح جهادی و سلامت شهید سلیمانی خدمت رسانی می‌کنند که تاکنون بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان خدمات در قالب کمک‌های مومنانه ارائه شده است.

وی افزود: یکی از عرصه‌های دیگری که جهادگران بسیج سازندگی مشغول خدمت رسانی هستند بهداشت دام و طیور است که در سراسر استان بیش از ۱۲ گروه جهادی متخصص در این قالب خدمت رسانی می‌کنند.

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان نوروز سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ جهادگر با ارائه بیش از ۱۰ هزار نفر روز خدمت در مناطق محروم فعالیت داشته باشند و این یک افتخار بزرگ در کارنامه جهادگران بسیج سازندگی است.

کد مطلب 5178295

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