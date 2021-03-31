آمریکا خروج اتباع و دیپلمات های خود را از میانمار خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای خروج اتباع این کشور و نیاز دیپلمات های غیرضروری از میانمار را خواستار شد.

وزارت خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه در این بیانیه خواسته است تا تمام کارمندان آمریکایی که حضور آنها در میانمار ضرورتی ندارد، به همراه خانواده های خود هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.

بر اساس این گزارش، واشنگتن هرگونه سفر اتباع خود را به میانمار ممنوع کرده و خواستار خروج دیپلمات‌های خود از این کشور شد.

گفتنی است که ارتش میانمار اواسط بهمن ماه گذشته به بهانه تقلب در انتخابات در این کشور، با بازداشت «آنگ سان سوچی» و دیگر مقامات ارشد دولت میانمار و اعلام کودتا، قدرت را در اختیار گرفت.

یک سازمان غیردولتی محلی (AAPP) در میانمار، شمار معترضان کشته شده پس از کودتای یک فوریه نظامیان علیه دولت غیرنظامی آنگ سان سوچی را در مجموع ۴۵۹ نفر ذکر کرده است.