اعمال محدودیت های کرونایی در بندرعباس و بندرخمیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستان های استان گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در بندرعباس، این شهرستان در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار گرفته است.

رئوفی عنوان کرد: علاوه بر بندرعباس، شهرستان بندرخمیر نیز در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارد و تا زمان خروج از این وضعیت، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرستان های بندرعباس و بندرخمیر و همچنین ورود خودروهای شخصی پلاک بومی این شهرستان‌ به سایرشهرها ممنوع است.

وی ادامه داد: با توجه به نارنجی شدن وضعیت شیوع کرونا در بندرعباس، مسافرانی که در این شهرستان حضور دارند، باید این شهرستان را ترک کنند و در غیر این صورت با جرائم سنگین از سوی پلیس راهور مواجه خواهند شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: در شهرستان های‌ بندرعباس و بندرخمیر، مشاغل گروه سه و چهار تعطیل هستند و سایر مشاغل سطح یک و دو باید با رعایت دقیق تمامی پروتکل‌های بهداشتی، فعالیت کنند.

رئوفی تصریح کرد: همچنین در این دو شهرستان‌، ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با دو سوم کارکنان خود و در سایر ادارات، ارائه خدمات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد.

وی گفت: سایر شهرستان‌های استان هرمزگان نیز در وضعیت زرد شیوع بیماری کرونا قرار دارند که در این شهرستان‌ها، فقط مشاغل گروه چهار تعطیل خواهند بود و کارکنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد و در سایر ادارات ارائه خدمات با حضور دو سوم کارکنان انجام خواهد شد.

جانشین و سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین ممنوعیت تردد شبانه خودروها در تمامی شهرستان های استان هرمزگان، از ساعت ۲۲ الی سه بامداد، اعمال می شود.

رئوفی اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن سیزدهم فروردین روز طبیعت، تجمع در پارک ها، بوستان ها و سواحل ممنوع است و به طور جدی از مردم شریف هرمزگان می خواهیم برای کمک به کاهش ابتلا به کرونا، در این روز در خانه بمانند و از حضور پارک ها، بوستان ها و سواحل و دیگر مناطق خودداری کنند.

وی بیان داشت: مردم هرمزگان، همان طور که تا کنون همکاری خوبی داشته اند، همچنان با توجه به خطر جدی ویروس و بیماری کرونا، با جدیت و برای پیشگیری از این بیماری تمامی دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، فاصله فیزیکی و اجتماعی و خودداری از هرگونه تجمع و مراسمات عروسی، ختم، دورهمی و مهمانی را رعایت کنند.