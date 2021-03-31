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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۲۳:۴۲

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی خبر داد؛

افزایش ۲۹ درصدی دسترسی دانش‌آموزان خراسان شمالی به سامانه شاد

افزایش ۲۹ درصدی دسترسی دانش‌آموزان خراسان شمالی به سامانه شاد

بجنورد- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: ابتدای سال جاری ۵۰ درصد دانش‌آموزان خراسان شمالی به شاد دسترسی داشتند که اکنون این عدد به ۷۹ درصد افزایش یافته است.

مهدی مودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ابتدای سال تحصیلی جاری، میزان بهره‌مندی دانش آموزان خراسان شمالی از سامانه شاد ۵۰ درصد بود که اکنون این رقم به ۷۹ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: بخشی از این کاهش محرومیت به دلیل کمک خیرین برای تهیه‌ی تبلت بوده است.

وی افزود: ۲۱ هزار دانش‌آموز استان از شاد محروم اند که با اخذ مجوز کلاس‌های آن‌ها با تعداد محدود به صورت حضوری برگزار می‌شود.

مودی تصریح کرد: برای این تعداد دانش‌آموز محروم که در روستاهای استان ساکن هستند، در قدم اول به دلیل چند دانش آموزی بودن بیشتر خانواده‌ها، به ۵ هزار و ۵۰۰ عدد تبلت نیاز داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در انتها با تاکید بر کیفیت پایین آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری، گفت: امیدواریم امکان آموزش حضوری هرچه سریع‌تر فراهم شود.

کد مطلب 5178842

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