مهدی مودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ابتدای سال تحصیلی جاری، میزان بهره‌مندی دانش آموزان خراسان شمالی از سامانه شاد ۵۰ درصد بود که اکنون این رقم به ۷۹ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: بخشی از این کاهش محرومیت به دلیل کمک خیرین برای تهیه‌ی تبلت بوده است.

وی افزود: ۲۱ هزار دانش‌آموز استان از شاد محروم اند که با اخذ مجوز کلاس‌های آن‌ها با تعداد محدود به صورت حضوری برگزار می‌شود.

مودی تصریح کرد: برای این تعداد دانش‌آموز محروم که در روستاهای استان ساکن هستند، در قدم اول به دلیل چند دانش آموزی بودن بیشتر خانواده‌ها، به ۵ هزار و ۵۰۰ عدد تبلت نیاز داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در انتها با تاکید بر کیفیت پایین آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری، گفت: امیدواریم امکان آموزش حضوری هرچه سریع‌تر فراهم شود.