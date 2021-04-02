شرایط فعالیت مدارس لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نخعی شامگاه جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: فعالیت آموزشی مدارس لرستان از فردا شنبه در شهرستان‌های قرمز خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا و شهرستان‌های نارنجی دورود دلفان و سلسله به صورت غیر حضوری و تنها از طریق شبکه شاد آغاز می‌شود.

وی در خصوص فعالیت آموزشی مدارس در شهرستان‌های زرد پلدختر، کوهدشت، رومشگان و چگنی نیز گفت: کلاس دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی و مدارس ابتدایی و متوسطه دارای جمعیت کمتر از ۵۰ دانش آموز و همچنین کلاس‌های عملی و کارگاهی هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش این شهرستان‌ها از فردا به صورت حضوری است و البته در همه این موارد حضور دانش‌آموزان در مدرسه اختیاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: فعالیت دیگر مدارس این چهار شهرستان در وضعیت زرد نیز به صورت مجازی و از طریق شبکه شاد است.