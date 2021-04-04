به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند «گنج دره» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در حوزه میراث فرهنگی و باستان‌شناسی به کارگردانی و تهیه کنندگی کیوان طباطبایی صمیمی آماده نمایش شد.

مستند نیمه بلند «گنج دره» همکاری مشترک باستان‌شناسان ایرانی و دانمارکی در کاوش یکی از کهن‌ترین خاستگاه‌های پیدایش کشاورزی و اهلی‌سازی دام در خاورمیانه را به تصویر می‌کشد.

طباطبایی صمیمی درباره این پروژه توضیح داد: «گنج دره» یکی از کلیدی‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی ایران در نزدیکی شهر هرسین کرمانشاه است. پیش از انقلاب اسلامی برخی کاوش‌های باستان‌شناسی توسط هیات‌های خارجی در این تپه انجام شده بود اما برای نخستین بار گروهی از باستان‌شناسان ایران به سرپرستی حجت دارابی از دانشگاه رازی کرمانشاه با همکاری دانشگاه کپنهاگ دانمارک به وسیله فن‌آوری‌های نوین کاوش‌های گذشته را مورد بازنگری قرار دادند و به یافته‌های جالب و مهمی از روند نوسنگی شدن در زاگرس دست یافتند؛ در فیلم تلاش شده است تا این فرایند یا به تعبیری چگونگی شکل‌گیری انقلاب کشاورزی از حدود یازده هزار سال پیش در کوهستان زاگرس برای مخاطب عام و خاص نمایش داده شود.

تولید این مستند ۳۷ دقیقه‌ای ۲ سال زمان برده است و عوامل تولید آن عبارتند از پژوهشگر، کارگردان و تهیه‌کننده: کیوان طباطبایی صمیمی، فیلمبردار: ارسطو گیوی، صدابردار: حسن شبانکاره، تدوین، صداگذاری و اصلاح رنگ: پیمان شاه محمدی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.