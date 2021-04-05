امداد رسانی به ۵هزار و ۳۰۲ نفر در طرح نوروزی اورژانس خراسان جنوبی

علیرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نوروزی اورژانس خراسان‌جنوبی از ۲۶ اسفند ماه آغاز و تا چهاردهم اسفند ادامه داشت.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این مدت همکاران ما در مرکز مدیریت حوادث به چهار هزار و ۷۷۶ مأموریت اعزام شدند، بیان‌کرد: از این تعداد مأموریت چهار هزار و ۳۱۸ حادثه غیرترافیکی و ۴۵۹ حادثه ترافیکی بوده است.

عباسی ادامه‌داد: در این مأموریت‌ها به پنج هزار و ۳۰۲ آسیب دیده امدادرسانی و در صورت نیاز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت اورژانس هوایی ما نیز چهار پرواز داشته است، گفت: در این پروازها هفت مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند که ۶ نفر از آنان در حوادث ترافیکی آسیب دیده بودند.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: مدت زمان رسیدن همکاران اورژانس در جاده‌ها ۹ دقیقه و در شهرها پنج و نیم دقیقه بوده است.

عباسی با بیان اینکه تمامی آمارهای طرح نوروزی ما نسبت به ایام نوروز سال قبل افزایش داشته است، بیان کرد: سال گذشته در ایام نوروز به واسطه نگرانی مردم از شیوع کرونا ترددها بسیار کاهش داشت که در پی آن حوادث نیز به حدأقل رسیده بود.

وی افزود: ولی در سال جاری برخی از مردم بدون توجه به بحث شیوع کرونا عازم سفرها و تردد در جاده‌ها شدند که این موضوع آمار حوادث ترافیکی را افزایش داد.