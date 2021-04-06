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۱۷ فروردین ۱۴۰۰، ۷:۵۶

مدیر کل شیلات گیلان:

مهلت صید ماهیان استخوانی از دریای خزر تا ۲۰ فروردین تمدید شد

مهلت صید ماهیان استخوانی از دریای خزر تا ۲۰ فروردین تمدید شد

رشت- مدیر کل شیلات گیلان گفت: بر اساس تصمیم کمیته صید سازمان شیلات مهلت صید ماهیان استخوانی از دریای خزر پنج روز تمدید شد.

عظیم مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در کمیته صید سازمان شیلات ایران صید انواع ماهیان استخوانی سواحل دریای خزر در استان گیلان به مدت پنج روز تمدید شده است.

وی با بیان اینکه فصل شروع صید از ۱۵ مهر ماه آغاز تا ۱۵ فروردین ماه تعیین شده است، افزود: با توجه به شرایط کمیته صید سازمان شیلات مهلت صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در گیلان را تا ۲۰ فروردین تمدید کرد.

مدبری ادامه داد: انتظار می‌رود در این مدت با توجه به شرایط جوی شاهد افزایش میزان صید توسط صیادان باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون هزار و ۷۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی توسط بیش از چهار هزار صیاد صید شده است، اضافه کرد: این میزان در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل شیلات گیلان ادامه داد: پیش بینی می‌شود تمدید مهلت صید بر میزان صید نیز اضافه کرده و بتوانیم هدفگذاری انجام شده برای فصل صید ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را محقق کنیم.

کد مطلب 5182227

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