ضرورت مطالبه گری برای حل مشکلات محله های آسیب پذیر رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر قاسمی صبح جمعه در جلسه کمیته عمران و آبادانی طرح جواد الائمه (ع) هدف از راه اندازی این قرارگاه را شناسایی مناطق آسیب پذیر در رشت عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر هفت محله آسیب پذیر در رشت شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه وجود مشکلات مختلف در محلات زیبنده انقلاب اسلامی و ملت ایران نیست، افزود: البته باید به این موضوع نیز توجه شود که طی ۴۲ سال گذشته در بسیاری از عرصهها شاهد رشد و پیشرفت بودیم.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در ادامه با اشاره به اینکه این شهرستان دارای بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است، تأکید کرد: با توجه به حضور مسافران باید در زمینه تقویت زیرساختهای عمرانی و فرهنگی و اجتماعی تلاشها بیشتر شود.
وی با بیان اینکه سپاه و بسیج از مردم است و در کنار دولت و دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات و معضلات و بحرانها تلاش میکند، ادامه داد: تلاش شده با راه اندازی کمیتهها در قرارگاه جواد الائمه (ع) مشکلات شناسایی و راهکارهای حل این مشکلات نیز پیش بینی شود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر اینکه همه مردم باید از خدمات دولت بهره مند شوند، گفت: سپاه و بسیج با همه توان در کنار مردم و مسئولان است.
وی با اشاره به اینکه باید مشکلات محلههای آسیب پذیر با همکاری و همدلی همه در زمان کوتاه برطرف شود، تصریح کرد: احیا و حل مشکلات مناطق آسیب پذیر در اولویت کاری قرار گیرد، و فعالیتها در این راستا هدفمند و تشکیلاتی عمل شود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت بر ضرورت مطالبه گری برای حل مشکلات مردم در محلههای آسیب پذیر تأکید کرد و افزود: قطعاً با همدلی و همکاری مردم و مسئولان میتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
وی در ادامه به انتخابات پیش رو اشاره و تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخابات برای نظام و انقلاب و همچنین جهان اسلام بسیار سرنوشت ساز خواهد بود و با حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی، دشمنان انقلاب و نظام مأیوس شده و نقشهها و توطئههای دشمنان نقش بر آب میشود.
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