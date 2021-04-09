  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۲۸

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت تأکید کرد؛

ضرورت مطالبه گری برای حل مشکلات محله های آسیب پذیر رشت

ضرورت مطالبه گری برای حل مشکلات محله های آسیب پذیر رشت

رشت- فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه قرارگاه جواد الائمه (ع) به دنبال شناسایی محلات آسیب پذیر است، گفت: مطالبه گری برای حل مشکلات محله های آسیب پذیر رشت ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر قاسمی صبح جمعه در جلسه کمیته عمران و آبادانی طرح جواد الائمه (ع) هدف از راه اندازی این قرارگاه را شناسایی مناطق آسیب پذیر در رشت عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر هفت محله آسیب پذیر در رشت شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه وجود مشکلات مختلف در محلات زیبنده انقلاب اسلامی و ملت ایران نیست، افزود: البته باید به این موضوع نیز توجه شود که طی ۴۲ سال گذشته در بسیاری از عرصه‌ها شاهد رشد و پیشرفت بودیم.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در ادامه با اشاره به اینکه این شهرستان دارای بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است، تأکید کرد: با توجه به حضور مسافران باید در زمینه تقویت زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی و اجتماعی تلاش‌ها بیشتر شود.

وی با بیان اینکه سپاه و بسیج از مردم است و در کنار دولت و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات و معضلات و بحران‌ها تلاش می‌کند، ادامه داد: تلاش شده با راه اندازی کمیته‌ها در قرارگاه جواد الائمه (ع) مشکلات شناسایی و راهکارهای حل این مشکلات نیز پیش بینی شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر اینکه همه مردم باید از خدمات دولت بهره مند شوند، گفت: سپاه و بسیج با همه توان در کنار مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه باید مشکلات محله‌های آسیب پذیر با همکاری و همدلی همه در زمان کوتاه برطرف شود، تصریح کرد: احیا و حل مشکلات مناطق آسیب پذیر در اولویت کاری قرار گیرد، و فعالیت‌ها در این راستا هدفمند و تشکیلاتی عمل شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت بر ضرورت مطالبه گری برای حل مشکلات مردم در محله‌های آسیب پذیر تأکید کرد و افزود: قطعاً با همدلی و همکاری مردم و مسئولان می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.

وی در ادامه به انتخابات پیش رو اشاره و تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخابات برای نظام و انقلاب و همچنین جهان اسلام بسیار سرنوشت ساز خواهد بود و با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، دشمنان انقلاب و نظام مأیوس شده و نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان نقش بر آب می‌شود.

کد مطلب 5184874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سید موسی قاسمی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
      0 1
      پاسخ
      سلام ،خداقوت به برادران بسیجی انقلابی ارزشی ما تا پای جان در مسیر امام شهداء هستیم وبه فرموده امام راحل ره تا زمانی که ما در مسیر حق باشیم پیروزیم واین پیروزی میسر نمی شود جز اتحاد مومنین .
    • اسمال IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      رای نمیدم
    • مریم برادران IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      آقا آسفالت کوچه خیابون های رشت افتضاح است از درب خونه چاله و چوله داره تا سر کار ماشین به این گرونی چقدر بیوفتیم تو چاله ها چرا درست نمیکنید مثلا اینجا مرکز استان هست اصلا رسیدگی نمیشه مردم رشت هم مردم مصالحه کننده ای هستن حتی اگه خیلی هم ناراضی باشند اعتراض نمیکنن لطفا مارو دریابید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه