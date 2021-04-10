خبرگزاری مهر - گروه ورزشی- محمد بیرامی: کاراته ایران طی شش سال گذشته عملکردی فوق العاده ای از خود به جای گذاشته و اکنون به عنوان یکی از قدرتهای این رشته خود را برای حضوری موفق در بازی‌های المپیک آماده می‌کند. رشته‌ای که پر بود از حاشیه‌های ریز و درشت، مدتهاست در فضایی آرام به دنبال خلق دستاوردهای بزرگ در این رشته پرطرفدار می‌باشد.

در واقع بزرگان این رشته بعد از سال‌ها به بلوغ فکری لازم رسیده‌اند که موفقیت کاراته، یعنی سربلندی همه اعضای خانواده پرجمعیت آن، از همین رو با حمایت از فدراسیون و تیم ملی شرایطی را فراهم کردند که اکنون تیم ملی با عنوان قهرمان سه دور جهان و پای روی تاتامی توکیو خواهد گذاشت.

نکته مهم اینکه استفاده از نظرات پیشکسوتان و صاحب نظران در پیشبرد اهداف فدراسیون نقش مهمی ایفا می‌کند. در واقع طباطبایی با بهره‌مندی از خرد جمعی اهالی و میدان دادن به جوان در حوزه‌های مختلف مدیریتی فدراسیون گام مؤثری در از بین بردن حاشیه‌ها و تحقق اهداف فدراسیون برداشته است. مهمتر آنکه برگزاری اردوهای منظم برای تیم‌های ملی با فراهم آوردن بهترین شرایط و امکانات باعث شده تا ملی پوشان بدون دغدغه به دنبال تمرین و کسب موفقیت باشند. موضوعی که رضایت خاطر ملی پوشان را در پی داشته است.

خبرنگار مهر با سید حسن طباطبایی در همین رابطه گفتگویی انجام داده است.

کرونا سد راه حرکت کاراته نشد

سال ۱۳۹۹ تمام دنیا درگیر ویروس کرونا بود. کاراته نیز از این قاعده مستثنی نبود و در ابتدا تمام فعالیت‌ها به تعطیلی کشیده شد. ولی با بهتر شدن شرایط، اردوهای تیم ملی از سر گرفته شد و برای مسابقات لیگ برنامه ریزی کردیم. دوره‌های آموزشی و مسابقات مجازی انجام شد و توانستیم با کمک کمیته ملی المپیک یک سالن اختصاصی در مجموعه ورزشی انقلاب در اختیار بگیریم که به زودی کار تجهیز آن کامل و اردوها در این سالن متمرکز خواهد شد.

۳۰ میلیارد ریال بدهی را تسویه کردیم

در این مدت موفق شدیم با حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و بخشش خصوصی بیش از ۳ میلیارد تومان بدهی که بخش عمده آن هم برای سنوات گذشته بود را تسویه کرده و در شرایط فعلی به لحاظ مالی فدراسیون شرایط خوبی دارد. اکنون که در خدمت جامعه کاراته هستم، برای اولین بار بعد از سال‌ها فدراسیون کاراته بدهی انباشته شده و عمده ندارد.

توجه به پشتوانه سازی

انتقاد برخی‌ها در خصوص بی توجهی به رده‌های سنی پایه را قبول ندارم. برای دوره قبلی مسابقات قهرمانی آسیا که بارها توضیح داده و شرایط و دلیل اعزام نشدن تیم تشریح شد. مسابقات جهانی نیز که در شیلی و با شرایط حاد شورش و اعتراض همراه بود که امکان اعزام نداشتیم. بعد از آن هم دنیا درگیر ویروس کرونا شد، مسابقات لغو و امکان برگزاری اردوها برای هیچ رشته‌ای نبود. ان شالله برای مسابقات ۲۰۲۱ برنامه خاصی داریم که مهمترین آن تشکیل دو تیم مجزا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی خواهد بود. با این برنامه فرصت را در اختیار نیروهای جوان مستعد بیشتری قرار می‌دهد تا توانایی خود را به نمایش بگذارند.

کمیته‌های مهم فعال شدند

در این مدت موفق شدیم برخی کمیته‌های غیرفعال چند سال اخیر چون فنی، استعدایابی، فرهنگی، همگانی، آموزش را با بهره گیری از جوانان متعهد فعال کنیم. در این بخش نگاه ما جوانگرایی است. کاراته تعداد زیادی قهرمان تحصیلکرده و متخصص دارد که عاشق کار در حوزه مورد علاقه خود هستند. به همین دلیل با احترام کامل به پیشکسوتان عزیز در تلاشیم تا در بخش اداری و مدیریتی فدراسیون ظرفیت و فرصت لازم را برای همین جوانان فراهم کنیم.

خرد جمعی حرف نخست کاراته

در اداره فدراسیون معتقد به استفاده از تجربه و تخصص هستم و به هیچ عنوان اهل تک روی نیستم. اجازه نمی‌دهیم مسائل و مشکلات مختلف از جمله نگاه سبکی، فردی و … در این بخش تأثیرگذار باشد. ولی هدف بلندمدت ما جذب حداکثری نیروهای جوان، متخصص و پرتلاش است در اداره فدراسیون است. کاراته از رشته‌های پرجمعیت است و نمی‌توان با تصمیمات فردی کار را پیش برد. اتاق فکرهای متعددی داریم که چون بازوان فدراسیون به ما مشورت می‌دهند و بهترین تصمیم را برای کارها خواهیم گرفت.

کاراته حاشیه ندارد

اعتقادی به وجود حاشیه در کاراته ندارم. کاراته اهداف بزرگی دارد که با کمک و حمایت پیشکسوتان و قهرمانان محقق خواهد شد. اینکه گروه کوچکی با هدف رسیدن به مطامع و منافع شخصی دعوای ساختگی راه می‌اندازند و مسائل غیر واقعی را مطرح می‌کنند، نمی‌تواند مانع حرکت این قطار شود. کاراته خدا را شکر از افراد نجیب و بزرگواری تشکیل شده که ما را با رهنمودهای خود یاری می‌کنند. متأسفانه در سالهای قبل هم شاهد بوده‌ایم که برخی‌ها وقتی از فدراسیون دور می‌شوند و منافع خود را از دست می‌دهند دست به سیاه نمایی می‌زنند، به صورت بزرگان کاراته خنج می‌اندازند و با ادبیاتی دور از شأن کاراته، فلسفه این رشته که احترام است را به چالش می کشند. البته دست این افراد برای جامعه کاراته رو شده است. پیشکسوتان و بزرگان سرمایه‌های این رشته هستند که امید را کاراته تزریق می‌کنند و به با انرژی مثبت و همفکری خود کمک حال ما هستند.

حمایت از همه ارکان فدراسیون

سید شهرام هروی به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته، همکاران او در کادر فنی و اعضای تیم پرافتخار ملی مورد حمایت همه جانبه فدراسیون است و هروی بعد از المپیک باید به فکر مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان باشد. او با ما قرارداد دارد و هیچ مشکلی برای ادامه همکاری وجود ندارد. این حمایت ما به همه بخش‌های مختلف اجرایی و فنی کاراته که کمک حال ما باشند و برای رشد و اعتلای این ورزش تلاش کنند، خواهد بود.

تغییر دیدگاه مجامع بین المللی

کاراته ایران در بحث بین الملل سالهاست مشکل دارد. اقدامات سلیقه‌ای و تغییرات پی در پی در رأس فدراسیون رفتار دیپلماسی بین الملل را تحت شعاع قرار داده است. از زمانی حضور خود در فدراسیون تلاش کردم این شرایط تغییر کند و با اتحادیه آسیا و فدراسیون جهانی ارتباط منطقی برقرار شد و جلسات متعددی داشتیم که خروجی آن انتخاب خانم امینی به عنوان عضو کمیته فنی بود.

مشکل بین الملل ما داخلی است

در بخش بین الملل عمده ترین مشکل ما داخلی است. همین سال گذشته نامه‌های زیادی از افراد خاص و بی هویت در خصوص رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی ارسال شد. همه این نامه‌ها به فدراسیون ارسال شده و کامل در جریان موضوع هستیم. با تمام این کارها ارتباط خوبی با Wkf برقرار کرده و پس از انتخاب خانم امینی به عنوان عضو کمیته فنی به زودی اخبار خوش دیگری را در اختیار جامعه کاراته قرار می‌دهیم و ان شالله به زودی به شرایط قبل از کرونا برخواهیم گشت.

کمیته فنی مغز متفکر کاراته

با دعوت از برخی بزرگان کاراته موفق شدیم کمیته فنی را نیز دوباره تشکیل دهیم. این کمیته مغز متفکر فنی کاراته ایران است و پیشکسوتان ارجمندی که عضو این کمیته هستند و دعوت ما را برای همکاری قبول کردند ما را در این بخش یاری خواهند داد.

مدال طلای المپیک حق کاراته ایران است

سال ۱۴۰۰ مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان را بعد از المپیک پیش رو داریم. مجموعه فدراسیون در تلاش است تا با ایجاد شرایط مناسب سهمیه‌های خود را برای حضور در بازی‌های المپیک تکمیل کرده و با حداکثر نفرات راهی ین بازی‌های مهم و با اهمیت شویم. امیدوارم ملی پوشان کاراته در مسابقات لیسبون و فرانسه عملکرد خوب خود را بازهم به نمایش گذاشته و سهمیه‌های باقی مانده خود را بدست بیاورند. کاراته ایران ظرفیت بالایی دارد و رسیدن به مدال‌های با ارزش در بازی‌های المپیک حق اهالی این رشته است.

روزنه‌هایی برای بازگشت به المپیک

المپیک نه تنها برای ورزش ایران که برای کاراته اهمیت بالایی دارد. به این فکر نمی‌کنیم که کاراته دیگر در المپیک حضور ندارد. چرا که نحوه نمایش این رشته در توکیو شاید روزنه‌های بازشده را برای بازگشت به این بازی‌ها با افق جدیدی پیش ببرد. به همین دلیل برای موفقیت و کسب مدال در این مسابقات همه توان خود را به کار می‌گیریم.

در پایان هم باید از وزیر و معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک، مسئولان آکادمی ملی المپیک و همه کسانی که کاراته را حمایت می‌کنند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.