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۲۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۱۴

نماینده ولی فقیه در مازندران:

تعطیلی مساجد و اماکن مذهبی در ماه رمضان زیبنده نیست

تعطیلی مساجد و اماکن مذهبی در ماه رمضان زیبنده نیست

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران برجسته ترین نیاز روحی انسان را عبادت و معنویت دانست و گفت: تعطیلی مساجد و اماکن مذهبی در ماه رمضان زیبنده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مازندران به قش معنویت در امنیت و سلامت جامعه اشاره واضافه کرد: در مساجد خدمات اصیل اساسی جامعه ارائه می‌شود که برای سعادت جامعه راهگشا است.

وی با اظهار اینکه برجسته‌ترین نیاز انسان در جامعه عبادت و معنویت است، معنویت را سبب مصونیت جامعه برابر آسیب‌ها و خطرها دانست و گفت: ایمان و معنویت مردم سبب ایستادگی برابر فتنه‌ها و بیرون انداختن آمریکا شد و از این رو مساجد و اماکن مذهبی در ایجاد امنیت در جامعه نقش اساسی دارند.

وی با تقدیر از تلاش‌های اماکن مذهبی و فعالان مذهبی و فرهنگی در خدمات دهی به مردم و نیازمندان در ایام شیوع کرونا اظهار داشت: طلاب و جهادگران در زمینه تولید ماسک، تکریم وتغسیل اموات سنگ تمام گذاشتند و پای کار بوده اند.

آیت الله لائینی با عنوان اینکه مسئولان و مقامات سیاسی و حکومتی برای دین و معنویات مردم دل بسوزاند و در برپایی آئین‌های نمازجمعه و جماعت پیشگام باشند، افزود: قرنطینه و منع رفت و آمد باید نظارت می‌شد نه آنکه در آستانه ماه مبارک رمضان، مساجد را تعطیل کنیم.

امام جمعه ساری تعطیلی مساجد و اماکن مذهبی را زیبنده جامعه ندانست و گفت: باید مسئولان بهداشتی بر مراسم‌ها نظارت داشته باشند و فعالان مذهبی و فرهنگی نیز نشان داده اند همواره در رعایت پروتکل‌ها پیشگام هستند.

وی همچنین خواستار تقویت فعالیت مساجد در حوزه مجازی شد و گفت: باید پیام‌های دینی و معنوی از طریق فضای مجازی به مردم مخابره شود.

کد مطلب 5185605

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