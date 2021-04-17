جهاد مجدد رسانه های گیلان برای آگاهی بخشی به مردم نسبت به کرونا

فیروز فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماه‌های پایانی سال گذشته روند ثبات وضعیت کرونا در استان گیلان که نوید بخش روزهای خوب در سال ۱۴۰۰ را می‌داد شاهد افزایش آمارها هستیم، اظهار کرد: دلایل بسیاری برای افزایش روند بیماری در استان گیلان از سوی متخصصان حوزه بهداشت و درمان بیان شده است.

وی ادامه داد: عادی انگاری و بی توجه شدن شهروندان نسبت به اجرای دستور العمل های بهداشتی و افزایش ترددها با وجود تأکیدات بسیاری مسئولان و همچنین سفرهای نوروزی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این شرایط سخت در کشور و استان گیلان اعلام شده است.

مدیر کل ارشاد گیلان با بیان اینکه همچنان نیازمند آگاهی بخشی به جامعه نسبت به خطرات بی توجهی به توصیه‌های بهداشتی هستیم، گفت: در این میان رسانه نیز همانند کادر درمان و پرستاران در خط مقدم آگاهی بخشی قرار دارند.

وی اشاره به اینکه گیلان ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور یکی از کانون‌های اصلی در سال گذشته بود، اضافه کرد: به یاد داریم گیلان در چه شرایط سختی قرار داشت و هراس از این ویروس و اعلام آمار ابتلاء و فوتی‌های ناشی از کرونا آسیب‌های روحی و روانی بسیاری برای شهروندان به دنبال داشت در آن زمان رسانه پای کار آمد تا در کنار سایر بخش‌ها در حوزه آگاهی بخشی فعالیت کند.

فاضلی با بیان اینکه امروز نیز همانند سال گذشته نیازمند حضور جهادی رسانه‌ها و خبرنگاران در راستای آگاهی بخشی به جامعه هستیم، ادامه داد: رسانه امروز باید خطرات عادی انگاری و بی توجهی نسبت به خطرات این ویروس را به شهروندان گوشزد کند.

وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که مشارکت شهروندان و رعایت دستور العمل های بهداشتی نباید نمی‌توانیم این ویروس خطرناک را کنترل کنیم، افزود: باید با نقش آفرینی تأثیرگذار رسانه دوباره شهروندان را به پروتکل‌های بهداشتی و خودداری از عدم تردد غیر ضرور ترغیب کرده تا همانند ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد روند ثبات بیماری باشیم.

مدیرکل ارشاد گیلان با اشاره به تولید محتوای متناسب با وضعیت موجود استان و انتشار آن در فضای مجازی، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، کانال‌ها و مطبوعات، تأکید کرد: رسانه در جهت دهی به جامعه بسیار تأثیرگذار است و باید از این ظرفیت دوباره استفاده کنیم.