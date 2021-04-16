به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محسن طرز طلب با اشاره به اینکه راندمان نیروگاههای حرارتی برق در سال گذشته برای اولین بار به ۳۹ درصد رسید، افزود: تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، استفاده از توربینهای گازی با فناوری جدید، ارتقا واحدهای گازی و بازنشسته کردن نیروگاههای فرسوده از برنامههای افزایش راندمان در نیروگاههای حرارتی است.
وی با اشاره به ابلاغ سند انرژی جدید به صنعت برق گفت: طبق این سند تا سال ۱۴۲۰ راندمان نیروگاههای حرارتی کشور باید به ۵۰ درصد برسد که نیازمند سرمایه گذاریهای سنگین خواهد بود.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی ادامه داد: راندمان نیروگاههای حرارتی در کشورهای پیشرفته جهان که ظرفیت تولید آنها به کشور ما نزدیک است معادل ۳۷.۳ درصد است و این در حالی است که این رقم هم اکنون در نیروگاههای ایران ۳۹ درصد و البته بیشتر از نیروگاههای حرارتی بسیاری از کشورهای جهان است.
طرزطلب با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای راه اندازی ۷۵۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی جدید با سرمایه گذاری بخش خصوصی افزود: از ۴ سال گذشته، ۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شد که امسال تکمیل میشود و البته پیش بینی میشود ۳۵۰۰ مگاوات باقی مانده نیز فراهم شود که با ساخت کامل این ظرفیت ۴ درصد به راندمان نیروگاههای کشور افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی تاکنون سبب صرفه جویی یک میلیارد مترمکعبی سوخت شده است، ادامه داد: سال گذشته از محل سوخت صرفه جویی شده ۲۰۰ میلیون یورو معادل ارزی از سرمایه گذاران نیروگاهها به بخش خصوصی بازگشت داده شد.
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