حزب الله و جنبش امل لبنان حمله به نیروهای یونیفل را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، حزب الله لبنان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که حمله امروز به نیروهای یونیفل در نزدیک پل القاسمیه در جنوب لبنان در راستای برهم زدن ثبات و امنیت کشور بویژه منطقه جنوب است.

این بیانیه از نهادهای رسمی لبنان خواست تا این موضوع را تا شناسایی عاملانی که درتلاش برای برهم زدن ثبات و ایجاد هرج و مرج در لبنان هستند، پیگیری کنند.

مسئولان برجسته حزب الله و جنبش امل نیز در پایان دیدار امروز خود تحولات داخلی و منطقه ای را بررسی کردند و در پایان این دیدار با صدور بیانیه مشترکی ضمن تقدیر از دلاوریهای نیروهای مقاومت و پیروزی بر رژیم صهیونیستی، حمله امروز به نیروهای یونیفل را محکوم وهدف از آن را تلاش برای برهم زدن ثبات عرصه جنوب لبنان دانستند.

یک بمب امروز در مسیر گشتی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد "یونیفل" درکنار پل "القاسمیه" در نزدیک ورودی شمالی شهر "صور" منفجر اما به کسی آسیبی نرسید.

جنوب لبنان چند هفته پیش نیز شاهد انفجار در مسیر گشتی نیروهای اسپانیایی شرکت کننده در نیروهای یونیفل بود که در جریان آن شش نظامی اسپانیایی کشته و شمار دیگری زخمی شدند.