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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۳۴

گروه پنجم لیگ قهرمانان - هند

ترکیب متفاوت پرسپولیس برای بازی با الریان/ عیسی در جمع ۱۱ بازیکن

ترکیب متفاوت پرسپولیس برای بازی با الریان/ عیسی در جمع ۱۱ بازیکن

کادر فنی پرسپولیس ترکیب این تیم را برای دومین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا تغییر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۱:۳۰ امشب به مصاف الریان قطر در هفته دوم رقابت‌های گروه E لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا می‌رود.

سرخپوشان پایتخت که نخستین بازی خود مقابل الوحده امارات را با پیروزی یک بر صفر پشت سر گذاشتند در حالی با الریان بازی خواهند کرد که این تیم در اولین دیدار خود مقابل گوا هند به تساوی رسید.

فشردگی بازی‌های مرحله گروهی که طبق تصمیم AFC به طور متمرکز برگزار می‌شود باعث شده تا کادر فنی پرسپولیس تصمیم به تغییر در ترکیب خود بگیرد.

یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تغییراتی را در خط حمله و دفاع خود ایجاد خواهد کرد تا بتواند در دومین بازی نیز به سه امتیاز لازم برسد.

عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به احتمال فراوان در نوک پیکان خط حمله این تیم قرار می‌گیرد. همچنین ترکیب خط میانی پرسپولیس نیز دستخوش تغییر می‌شود تا بازیکنان این تیم بتوانند خود را برای بازی‌های پشت سر هم در آسیا آماده کنند.

کد مطلب 5190693

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