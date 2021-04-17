  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۵۵

در راستای ایجاد اینترنت کوانتومی؛

نخستین شبکه کوانتومی با چند گره ابداع شد

نخستین شبکه کوانتومی با چند گره ابداع شد

محققان هلندی برای نخستین بار سه گره کوانتومی را به یکدیگر متصل کردند و یک شبکه مبتنی بر تداخل کوانتومی به وجود آوردند که زمینه ساز اینترنت کوانتومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، محققان هلندی به طور موفقیت آمیز ۳ پردازشگر کوانتومی مجزا را به شکل نخستین شبکه کوانتومی جهان با چند گره متصل کرده اند. این روند مسیر را برای توسعه اینترنت کوانتومی گسترده‌ای فراهم می‌کند که دولت‌ها و محققان از مدت‌ها قبل قصد ایجاد آن را دارند.

انستیتو تحقیقات کوانتومیQuTech در دلفت مقاله‌ای درباره پژوهش جدید خود منتشر کرده که شامل ۳ گره با قابلیت ذخیره و فراوری بیت‌های کوانتومی (کیوبیت) بود که به یکدیگر متصل بودند. به گفته محققان این نخستین شبکه کوانتومی ابتدایی جهان است.

متصل کردن دستگاه‌های کوانتومی یک پدیده جدید نیست. بسیاری از محققان در سراسر جهان روی شبکه‌های مشابهی تحقیق می‌کنند اما تاکنون محققان فقط توانسته بودند ۲ پردازشگر کوانتومی را به طور موفقیت آمیز به یکدیگر متصل کنند. بنابراین ایجاد یک ارتباط با چند نود گامی مهم در گسترش اندازه شبکه است.

با استفاده از این روش می‌توان دستگاه‌های کوچک کوانتومی را به یکدیگر متصل کرد تا یک خوشه بزرگ با قدرت رایانش بالاتر از ابررایانه‌ها ایجاد کرد.

ماتسو پمپیلی یکی از محققان این پروژه می‌گوید: اینترنت کوانتومی کاربردهای تازه ای را به وجود می‌آورد مانند ارتباطات غیرقابل هک و سیستم ابر رایانشی با حفظ کامل حریم خصوصی کاربر است.

کد مطلب 5190847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه