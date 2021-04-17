نخستین شبکه کوانتومی با چند گره ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، محققان هلندی به طور موفقیت آمیز ۳ پردازشگر کوانتومی مجزا را به شکل نخستین شبکه کوانتومی جهان با چند گره متصل کرده اند. این روند مسیر را برای توسعه اینترنت کوانتومی گسترده‌ای فراهم می‌کند که دولت‌ها و محققان از مدت‌ها قبل قصد ایجاد آن را دارند.

انستیتو تحقیقات کوانتومیQuTech در دلفت مقاله‌ای درباره پژوهش جدید خود منتشر کرده که شامل ۳ گره با قابلیت ذخیره و فراوری بیت‌های کوانتومی (کیوبیت) بود که به یکدیگر متصل بودند. به گفته محققان این نخستین شبکه کوانتومی ابتدایی جهان است.

متصل کردن دستگاه‌های کوانتومی یک پدیده جدید نیست. بسیاری از محققان در سراسر جهان روی شبکه‌های مشابهی تحقیق می‌کنند اما تاکنون محققان فقط توانسته بودند ۲ پردازشگر کوانتومی را به طور موفقیت آمیز به یکدیگر متصل کنند. بنابراین ایجاد یک ارتباط با چند نود گامی مهم در گسترش اندازه شبکه است.

با استفاده از این روش می‌توان دستگاه‌های کوچک کوانتومی را به یکدیگر متصل کرد تا یک خوشه بزرگ با قدرت رایانش بالاتر از ابررایانه‌ها ایجاد کرد.

ماتسو پمپیلی یکی از محققان این پروژه می‌گوید: اینترنت کوانتومی کاربردهای تازه ای را به وجود می‌آورد مانند ارتباطات غیرقابل هک و سیستم ابر رایانشی با حفظ کامل حریم خصوصی کاربر است.